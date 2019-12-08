Голодец: Рекорды Косторной и выступление Трусовой являются историческим достижением

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16-летняя Косторная, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, одержала победу в финале Гран-при с двумя мировыми рекордами — в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале: второе место заняла 15-летняя Анна Щербакова, третье — 15-летняя Трусова.

«Поздравляю российскую команду по фигурному катанию, заслуженного тренера Этери Тутберидзе с выдающимся финалом Гран-при в Турине и успешно проведенным международным сезоном. Отечественная школа фигурного катания всегда была сильной, но в сезоне 2019 года наши фигуристки показали новый уровень мастерства, — говорится в сообщении. — Установленные мировые рекорды Алены Косторной, технические элементы в исполнении Александры Трусовой уже стали историческим достижением. Сегодня в нашей стране появилось целое поколение сильнейших фигуристок, среди которых Косторная, Трусова, Анна Щербакова, олимпийская чемпионка Алина Загитова, чьи выступления продолжают восхищать всех любителей фигурного катания; желаю нашим спортсменкам новых успехов и побед!».

Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии.