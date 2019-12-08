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15:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тутберидзе подвела итоги первой половины сезона после Финала Гран-при

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Этери Тутберидзе на своей странице в Instagram опубликовала фотографию со своими помощниками и подопечными, которые заняли весь пьедестал в Финале Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании.

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19
фотографий
19
фотографий

В субботу золотую медаль на турнире в Турине завоевала Алена Косторная, второй и третьей стали Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно. Все фигуристки занимаются в группе Тутберидзе.

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«Завершилась первая половина сезона. Дорогу осилит идущий», — подписала фотографию на своей странице в соцсети тренер.

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На снимке рядом с Тутберидзе стоят хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков.

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