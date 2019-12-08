Тутберидзе подвела итоги первой половины сезона после Финала Гран-при
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Этери Тутберидзе на своей странице в Instagram опубликовала фотографию со своими помощниками и подопечными, которые заняли весь пьедестал в Финале
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Этери Тутберидзе на своей странице в Instagram опубликовала фотографию со своими помощниками и подопечными, которые заняли весь пьедестал в Финале
В субботу золотую медаль на турнире в Турине завоевала Алена Косторная, второй и третьей стали Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно. Все фигуристки занимаются в группе Тутберидзе.
«Завершилась первая половина сезона. Дорогу осилит идущий», — подписала фотографию на своей странице в соцсети тренер.
На снимке рядом с Тутберидзе стоят хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков.