Леонова рассказала, как Загитовой пережить результат Финала Гран-при

«Я бы посоветовала Алине отпустить ситуацию и забыть этот старт как страшный сон. Плохой опыт тоже является опытом. Ей нужно учиться выходить из таких стрессовых ситуаций победителем. Пока у Загитовой не получилось, но трагедию из этого делать не стоит. Ей нужно собраться и показать достойное катание на чемпионате России. Все знают, какая Алина молодец и сколько всего она сделала для нашей страны», — сказала Леонова в интервью Sport.24.