Плющенко поздравил российских фигуристок с триумфом в Финале Гран-при
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил учениц Этери Тутберидзе, которые заняли все три призовых места в Финале
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил учениц Этери Тутберидзе, которые заняли все три призовых места в Финале
В субботу золотую медаль на турнире в Италии завоевала Алена Косторная, серебряным призером стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.
«Уникальные, поздравляю!» — написал Плющенко в подписи к фотографии фигуристок, которую он опубликовал на своей странице в Instagram.