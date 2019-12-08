Радионова: Косторная, Трусова и Щербакова показали нереальную борьбу

Источник: РИА "Новости"

Победу в Финале Гран-при, завершившемся в субботу в Турине, одержала Косторная, Щербакова завоевала серебро, Трусова, попытавшаяся исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе, — бронзу.

«Хочется поздравить девчонок с пьедесталом, вчера они нам показали нереальную борьбу. Саша Трусова продемонстрировала фантастический контент. Меня просто восхитило, как она мужественно заходила на эти четверные. Аня Щербакова — это грация и легкость. Алена Косторная — это харизма и уверенность», — сказала Радионова по телефону.