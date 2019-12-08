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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Радионова: Косторная, Трусова и Щербакова показали нереальную борьбу

ТУРИН (Италия), 8 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российские фигуристки Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова отметились запредельной борьбой в Финале Гран-при, заявила РИА Новости бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.

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Источник: РИА "Новости"

Победу в Финале Гран-при, завершившемся в субботу в Турине, одержала Косторная, Щербакова завоевала серебро, Трусова, попытавшаяся исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе, — бронзу.

«Хочется поздравить девчонок с пьедесталом, вчера они нам показали нереальную борьбу. Саша Трусова продемонстрировала фантастический контент. Меня просто восхитило, как она мужественно заходила на эти четверные. Аня Щербакова — это грация и легкость. Алена Косторная — это харизма и уверенность», — сказала Радионова по телефону.

«Вроде девчонки только вышли во взрослое катание, но каждая из них индивидуальна, каждая со своим стилем и изюминкой. Хочу пожелать им удачи на чемпионате России», — добавила собеседница агентства.

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