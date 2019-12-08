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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Чена: Фигурист имеет в резерве новые сложные элементы

ТУРИН (Италия), 8 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный чемпион мира американец Натан Чен имеет в резерве новые сложные элементы, но включать их в программы он будет тогда, когда наступит необходимость, рассказал РИА Новости тренер фигуриста Рафаэл Арутюнян.

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Источник: РИА "Новости"

Чен выиграл в субботу Финал Гран-при, исполнив в чистом виде пять четверных прыжков в произвольной программе (лутц, флип, сальхов и два тулупа) и получив в итоге 335,30 балла. Американец обновил два мировых рекорда — в произвольной программе и в сумме. Фигурист является студентом Йельского университета и не может на постоянной основе находиться в группе Арутюняна под Лос-Анджелесом.

«Все меня спрашивают: как ты его тренируешь по скайпу? Так не по скайпу я его тренирую, — рассказал Арутюнян. — Дело в том, что я его научил тренироваться. Я его не тренировал, а научил тренироваться. Чувствуете разницу? Научил, что надо делать и в какой последовательности».

Ранее Арутюнян в интервью РИА Новости говорил, что Чен, несмотря на достижение результатов, не добивается откровенного прогресса.

«Так и сейчас он показывает то же, что он умеет делать давно. Прогрессируем мы на тренировках, но пока не все показываем. На тренировках Натан демонстрирует еще более серьезные вещи, но они пока скрыты от посторонних глаз. Они в нашем кармане», — добавил тренер.

«Другое дело, если бы я с ним занимался не дней десять в месяц-два, а каждый день, то, конечно, прогресс был бы совершенно другим. Получали бы мы 350 баллов? Я не знаю, сколько. Я не отслеживаю эту математику, а просто стабильно делаю свою работу. Мы этому с ним научились — именно стабильности в работе. И учим новое. А вот когда надо будет достать это новое из кармана, мы достанем», — резюмировал Арутюнян.

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