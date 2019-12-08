Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при
ТУРИН /Италия/, 8 декабря. /ТАСС/. Россиянка Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале
ТУРИН /Италия/, 8 декабря. /ТАСС/. Россиянка Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале
«Мне очень жалко, что я не смогла выступить на показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Огромное спасибо за это», — сказала спортсменка.
17-летняя Загитова заняла в финале серии
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, в ее активе также золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), победа в финале