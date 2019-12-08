Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при

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«Мне очень жалко, что я не смогла выступить на показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Огромное спасибо за это», — сказала спортсменка.

17-летняя Загитова заняла в финале серии Гран-при в Турине последнее, шестое место. Во время произвольной программы спортсменка упала при исполнении двойного акселя, в результате чего повредила ногу. Победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, серебро завоевала 15-летняя Анна Щербакова, третьей стала 15-летняя Александра Трусова.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при