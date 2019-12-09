Плющенко неудачно прыгнул и пробил трубу с водой
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фигурист Евгений Плющенко во время выступления в Румынии пробил коньком трубу, которая торчала изо льда. Об этом спортсмен рассказал в своем инстаграме.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фигурист Евгений Плющенко во время выступления в Румынии пробил коньком трубу, которая торчала изо льда. Об этом спортсмен рассказал в своем инстаграме.
По словам спортсмена, за час до начала шоу в румынском городе Клуж лед на арене не был заморожен.
Лужи, торчащие трубки, не то что прыгать, кататься было бы невозможно.
Команда Плющенко решила перенести шоу на утро, чтобы подготовить площадку. Однако проблемы со льдом так и не устранили.
«Лед нас все равно подвел, помимо дырки в середине льда, которую все аккуратненько объезжали, к концу шоу лед начал таять и трескаться, но мы
Прыжок оказался неудачным. При падении Плющенко пробил трубку, используемую для заливки катка, и из нее начал бить фонтан воды. По словам фигуриста, он никогда с подобными инцидентами не сталкивался.
«Не представляю, что сделают организаторы с компанией по заморозке льда, но вчера меня зрители за перенос шоу хотели разорвать на кусочки, а сегодня провожали нас стоя аплодисментами», — заключил спортсмен.