Ягудин сравнил отстранение России от международных соревнований с войной

Ягудин посчитал, что «накормленные футболисты и хоккеисты» смогут пережить эту ситуацию, но атлетам из других видов спорта будет сложно. Фигурист пожелал спортсменам не терять надежду из-за того, что в ближайшие четыре года они не смогут выступать под флагом страны. «Мы все равно круче всех остальных и это переживем! Мы умеем побеждать в войнах! И эту войну мы тоже выиграем, потому что мы русские!» — подытожил он.