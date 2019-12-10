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15:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тутберидзе опубликовала трогательное фото с дочерью

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила в сеть семейное фото.

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«Когда ты с семьей, все остальное неважно», — подписала Тутберидзе фото, на котором она вместе с дочерью Дианой Дэвис.

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Дэвис вместе с Глебом Смолкиным заняла шестое место в в танцах на льду на минувшем Финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

В соревнованиях взрослых сразу трое учениц Тутберидзе заняли весь пьедестал почета по итогам Финала Гран-при. Алена Косторная завоевала золотую медаль, второй стала Анна Щербакова, а бронзовую награду получила Александра Трусова.

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