Тутберидзе опубликовала трогательное фото с дочерью
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила в сеть семейное фото.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила в сеть семейное фото.
«Когда ты с семьей, все остальное неважно», — подписала Тутберидзе фото, на котором она вместе с дочерью Дианой Дэвис.
Дэвис вместе с Глебом Смолкиным заняла шестое место в в танцах на льду на минувшем Финале
В соревнованиях взрослых сразу трое учениц Тутберидзе заняли весь пьедестал почета по итогам Финала