У Загитовой — травма. Стоит ли сниматься с чемпионата России?

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Повреждение — препятствие для выступлений?

С финала «Гран-при» уже прошла почти целая неделя, но его результаты и последствия продолжают широко обсуждаться. Вчера президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков рассказал, что у Алины Загитовой травма бедра. Что ставит логичный вопрос о ее будущем. Чемпионат России — всего через две недели, а это старт куда более важный, чем финал «Гран-при». Именно он дает пропуск во вторую часть сезона, где будет чемпионат Европы в Граце (20 — 26 января) и чемпионат мира в Монреале (16 — 22 марта).

Сразу оговоримся — по информации «СЭ», травма не носит серьезный характер. У Алины действительно есть болевые ощущения, но сама она говорила уже после того, как снялась с показательных выступлений, что «все нормально». Вероятно, речь идет об ушибе. То есть к чемпионату России она должна восстановиться, хотя будет и не в оптимальной форме. По крайней мере, тренировочных дней в ее распоряжении меньше, чем у конкуренток.

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Что с отбором в сборную?

Согласно практике, установленной Федерацией фигурного катания России (ФФККР), в основной состав сборной на чемпионаты Европы и мира попадают два лучших участника чемпионата России, а третий определяется голосованием тренерского совета, которое должен утвердить исполком. Эти принципы отбора остаются неизменными и сейчас, пояснили «СЭ» в федерации.

В общем и целом они действительно соблюдались много лет, но ситуации бывали разные. На Олимпиаду в Сочи, например, не попал победитель чемпионата России Максим Ковтун. Тогда по результатам закрытых контрольных прокатов его «подвинул» Евгений Плющенко. В прошлом году подиум чемпионата России и вовсе достался тем, кто не мог ехать на международные взрослые соревнования по регламенту ISU — Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алене Косторной. Поэтому фактически весь процесс выбора команды становился субъективным.

Тогда в Сайтаму послали двух лучших фигуристок чемпионата Европы Софью Самодурову и Алину Загитову, а третье место разыгрывали ставшая лишь седьмой на чемпионате России Евгения Медведева, пропустившая турнир из-за воспаления легких Елизавета Туктамышева и занявшая самое высокое место в Саранске среди взрослых Станислава Константинова. Финал Кубка России и голосование тренерского совета решили исход борьбы в пользу Медведевой.

Тем не менее, пропустившей чемпионат России Туктамышевой был дан шанс претендовать на попадание в состав. То есть пропуск или провал на чемпионате России уже может не означать стопроцентное отлучение от международных турниров.

Причем как мы узнали впоследствии от Этери Тутберидзе, вполне реально было и снятие с чемпионата мира и Загитовой, но в последний момент команда решила выступать — и не прогадала. Алина одержала одну из самых волевых побед в новейшей истории фигурного катания.

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Вокруг Алины много слухов

В Уставе ФФККР есть и такая, весьма широкая фраза о критериях отбора спортсменов в сборные:

— В составы спортивных сборных команд России по фигурному катанию на коньках включаются спортсмены, показавшие высокие стабильные результаты в серии отборочных стартов, а также на всероссийских и международных соревнованиях, обладающие психологической устойчивостью, способностью к предельной мобилизации в сложной соревновательной обстановке и необходимым уровнем специальной и технико-тактической подготовленности.

Вот уж действительно описание, идеально подходящее для Алины. Сколько раз ей приходилось мобилизоваться в сложной обстановке, в том числе и внесоревновательной, и не сосчитать. Сайтама-2019 — один из ярчайших примеров. Сейчас ситуация, пожалуй, даже сложнее, в соцсетях на основании слов сестры Тутберидзе обсуждают чуть ли не размолвку чемпионки и ее тренера. Даже на страницах Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза появляются обвинения в том, что Алину «сливают», примерно об этом же вчера заявила давний критик методов тренера финка Киира Корпи.

«Спортсмен — это не продукт, который можно использовать и выбросить. Спортсмен — человек, у которого должно быть право на долгую и здоровую карьеру», — написала она.

Скорее всего, этому просто способствует информационный вакуум, который наблюдается вокруг «Хрустального» последние годы. В условиях отсутствия информации за чистую монету начинают восприниматься любые комментарии в недрах Instagram, скриншоты видео и другие неоднозначные вещи.

Тем не менее, если мысли о снятии с предстоящего турнира посещали Алину после второго места на чемпионате Европы, то можно предположить схожее после шестой позиции на финале «Гран-при», еще и с травмой, в сезоне, когда приходится исполнять много рекламных обязательств и готовиться к шоу буквально в данный момент. В этом смысле стратегически отказ от участия в чемпионате России даже имеет определенные основания. Мы не говорим о досрочном завершении сезона, а именно о паузе.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B59_cZVKM-D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina’s Fanpage ? (@teamzagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-12T10:13:46+00:00">12 Дек 2019 в 2:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже при пропуске чемпионата России шанс на сборную остается

К тому же, схожие с Уставом характеристики содержатся и в принципах отбора, утвержденных ФФККР: «Третьи номера, а также запасные участники во всех четырех дисциплинах, рекомендуются всероссийским тренерским советом, принимая во внимание уровень и стабильность результатов, показанных на этапах Гран-при, а также с учетом технической оснащенности соревновательных программ, надежности их исполнения, включая элементы высшей категории сложности, хореографической подготовленности, психологической устойчивости, возраста и перспективных возможностей спортсменов».

Во-первых, у Алины появится больше времени на отдых и восстановление. Возможно — даже на усложнение программ. В свое время фигуристка и сама Этери Тутберидзе рассказывали, как юную Загитову выгоняли из группы тренера. «Она должна была научиться работать сама», — объясняла наставница. Что ж, наверстывать и готовиться по собственному плану, вероятно, тоже придется самой. У Тутберидзе множество учениц, на данный момент более успешных. Возможно, помогут Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Тем не менее, столь нужная передышка будет очень кстати.

Во-вторых, перерыв не лишает шансов на чемпионат Европы и мира. Опыт Туктамышевой, любовь к Загитовой и ее маркетинговая привлекательность — за нее.

Результаты международных соревнований, которые есть среди критериев отбора в сборную — тоже в ее пользу. Она, в отличие от Туктамышевой и Медведевой, попала в финал «Гран-при». Поэтому если в прошлом году дали шанс Лизе, то почему бы в этом не устроить дополнительные прокаты на финале Кубка России или что-либо подобное в закрытом формате?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuRRLoZlKoG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuRRLoZlKoG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BuRRLoZlKoG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-24T15:37:36+00:00">24 Фев 2019 в 7:37 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Есть, правда, и серьезное отличие по сравнению с прошлым годом. Тогда битва за состав на чемпионат мира была действительно плотной, и претендовали самые разные фигуристки разных тренеров. Сейчас отрыв первой тройки от всех остальных очевиден. Для серьезных изменений в составе нужно лобби, а расклады на данный момент выглядят так, что у Этери Георгиевны и так три номинальные путевки на Европу и мир. И только проблемы кого-то из подруг-конкуренток могут заставить задуматься об изменениях. В этом смысле не ехать в Красноярск нельзя.

Но в конце концов, на нем жизнь не заканчивается. У Алины, смеем надеяться, впереди еще долгая карьера. И если сейчас травмы и давление сильнее, соревноваться против воли может быть опасно. Решение 17-летняя фигуристка должна принимать сама. Она это заслужила.