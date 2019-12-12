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12 декабря, источник: Спорт-Экспресс

У Загитовой — травма. Стоит ли сниматься с чемпионата России?

Судьба лучшей фигуристки последних сезонов не дает покоя болельщикам.

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Повреждение — препятствие для выступлений?

С финала «Гран-при» уже прошла почти целая неделя, но его результаты и последствия продолжают широко обсуждаться. Вчера президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков рассказал, что у Алины Загитовой травма бедра. Что ставит логичный вопрос о ее будущем. Чемпионат России — всего через две недели, а это старт куда более важный, чем финал «Гран-при». Именно он дает пропуск во вторую часть сезона, где будет чемпионат Европы в Граце (20 — 26 января) и чемпионат мира в Монреале (16 — 22 марта).

Сразу оговоримся — по информации «СЭ», травма не носит серьезный характер. У Алины действительно есть болевые ощущения, но сама она говорила уже после того, как снялась с показательных выступлений, что «все нормально». Вероятно, речь идет об ушибе. То есть к чемпионату России она должна восстановиться, хотя будет и не в оптимальной форме. По крайней мере, тренировочных дней в ее распоряжении меньше, чем у конкуренток.

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Что с отбором в сборную?

Согласно практике, установленной Федерацией фигурного катания России (ФФККР), в основной состав сборной на чемпионаты Европы и мира попадают два лучших участника чемпионата России, а третий определяется голосованием тренерского совета, которое должен утвердить исполком. Эти принципы отбора остаются неизменными и сейчас, пояснили «СЭ» в федерации.

В общем и целом они действительно соблюдались много лет, но ситуации бывали разные. На Олимпиаду в Сочи, например, не попал победитель чемпионата России Максим Ковтун. Тогда по результатам закрытых контрольных прокатов его «подвинул» Евгений Плющенко. В прошлом году подиум чемпионата России и вовсе достался тем, кто не мог ехать на международные взрослые соревнования по регламенту ISU — Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алене Косторной. Поэтому фактически весь процесс выбора команды становился субъективным.

Тогда в Сайтаму послали двух лучших фигуристок чемпионата Европы Софью Самодурову и Алину Загитову, а третье место разыгрывали ставшая лишь седьмой на чемпионате России Евгения Медведева, пропустившая турнир из-за воспаления легких Елизавета Туктамышева и занявшая самое высокое место в Саранске среди взрослых Станислава Константинова. Финал Кубка России и голосование тренерского совета решили исход борьбы в пользу Медведевой.

Тем не менее, пропустившей чемпионат России Туктамышевой был дан шанс претендовать на попадание в состав. То есть пропуск или провал на чемпионате России уже может не означать стопроцентное отлучение от международных турниров.

Причем как мы узнали впоследствии от Этери Тутберидзе, вполне реально было и снятие с чемпионата мира и Загитовой, но в последний момент команда решила выступать — и не прогадала. Алина одержала одну из самых волевых побед в новейшей истории фигурного катания.

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Вокруг Алины много слухов

В Уставе ФФККР есть и такая, весьма широкая фраза о критериях отбора спортсменов в сборные:

— В составы спортивных сборных команд России по фигурному катанию на коньках включаются спортсмены, показавшие высокие стабильные результаты в серии отборочных стартов, а также на всероссийских и международных соревнованиях, обладающие психологической устойчивостью, способностью к предельной мобилизации в сложной соревновательной обстановке и необходимым уровнем специальной и технико-тактической подготовленности.

Вот уж действительно описание, идеально подходящее для Алины. Сколько раз ей приходилось мобилизоваться в сложной обстановке, в том числе и внесоревновательной, и не сосчитать. Сайтама-2019 — один из ярчайших примеров. Сейчас ситуация, пожалуй, даже сложнее, в соцсетях на основании слов сестры Тутберидзе обсуждают чуть ли не размолвку чемпионки и ее тренера. Даже на страницах Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза появляются обвинения в том, что Алину «сливают», примерно об этом же вчера заявила давний критик методов тренера финка Киира Корпи.

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«Спортсмен — это не продукт, который можно использовать и выбросить. Спортсмен — человек, у которого должно быть право на долгую и здоровую карьеру», — написала она.

Скорее всего, этому просто способствует информационный вакуум, который наблюдается вокруг «Хрустального» последние годы. В условиях отсутствия информации за чистую монету начинают восприниматься любые комментарии в недрах Instagram, скриншоты видео и другие неоднозначные вещи.

Тем не менее, если мысли о снятии с предстоящего турнира посещали Алину после второго места на чемпионате Европы, то можно предположить схожее после шестой позиции на финале «Гран-при», еще и с травмой, в сезоне, когда приходится исполнять много рекламных обязательств и готовиться к шоу буквально в данный момент. В этом смысле стратегически отказ от участия в чемпионате России даже имеет определенные основания. Мы не говорим о досрочном завершении сезона, а именно о паузе.

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Даже при пропуске чемпионата России шанс на сборную остается

К тому же, схожие с Уставом характеристики содержатся и в принципах отбора, утвержденных ФФККР: «Третьи номера, а также запасные участники во всех четырех дисциплинах, рекомендуются всероссийским тренерским советом, принимая во внимание уровень и стабильность результатов, показанных на этапах Гран-при, а также с учетом технической оснащенности соревновательных программ, надежности их исполнения, включая элементы высшей категории сложности, хореографической подготовленности, психологической устойчивости, возраста и перспективных возможностей спортсменов».

Во-первых, у Алины появится больше времени на отдых и восстановление. Возможно — даже на усложнение программ. В свое время фигуристка и сама Этери Тутберидзе рассказывали, как юную Загитову выгоняли из группы тренера. «Она должна была научиться работать сама», — объясняла наставница. Что ж, наверстывать и готовиться по собственному плану, вероятно, тоже придется самой. У Тутберидзе множество учениц, на данный момент более успешных. Возможно, помогут Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Тем не менее, столь нужная передышка будет очень кстати.

Во-вторых, перерыв не лишает шансов на чемпионат Европы и мира. Опыт Туктамышевой, любовь к Загитовой и ее маркетинговая привлекательность — за нее.

Результаты международных соревнований, которые есть среди критериев отбора в сборную — тоже в ее пользу. Она, в отличие от Туктамышевой и Медведевой, попала в финал «Гран-при». Поэтому если в прошлом году дали шанс Лизе, то почему бы в этом не устроить дополнительные прокаты на финале Кубка России или что-либо подобное в закрытом формате?

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Есть, правда, и серьезное отличие по сравнению с прошлым годом. Тогда битва за состав на чемпионат мира была действительно плотной, и претендовали самые разные фигуристки разных тренеров. Сейчас отрыв первой тройки от всех остальных очевиден. Для серьезных изменений в составе нужно лобби, а расклады на данный момент выглядят так, что у Этери Георгиевны и так три номинальные путевки на Европу и мир. И только проблемы кого-то из подруг-конкуренток могут заставить задуматься об изменениях. В этом смысле не ехать в Красноярск нельзя.

Но в конце концов, на нем жизнь не заканчивается. У Алины, смеем надеяться, впереди еще долгая карьера. И если сейчас травмы и давление сильнее, соревноваться против воли может быть опасно. Решение 17-летняя фигуристка должна принимать сама. Она это заслужила.

Дмитрий Кузнецов

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