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13 декабря, источник: ТАСС

Роднина: Решение Загитовой является следствием новых правил спортивной жизни

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой приостановить соревновательную деятельность является отображением новых правил жизни в спорте. Такое мнение ТАСС высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

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В пятницу 17-летняя Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.

«Жизнь диктует свои правила, тренеры, спортсмены и их родители ведут себя в соответствии с ними, — сказала Роднина. — Нам как болельщикам остается только пожелать здоровья и удачи спортсменам. Если мы запускаем детей во взрослую жизнь, то кто-то должен нести за это ответственность. Кто-то запустил их на орбиту профессионального большого тяжелого спорта».

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Роднина вспомнила историю двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, сменившей тренера после Олимпийских игр 2018 года. «Большие вопросы к болельщикам — как все осуждали Евгению Медведеву и ее переход к Брайану Орсеру, но я давно знаю Орсера — это тренер с колоссальным опытом. Все амбиции давно удовлетворены, теперь он работает со спортсменами, — сказала она. — Он не за всех берется, но, взяв спортсмена, выводит человека на высшее состояние, не обязательно на олимпийское. Я не хочу никого осуждать, но у нас результат идет впереди морали и впереди элементарной человечности. Мне повезло с болельщиками — 50 лет назад я выиграла свой первый титул и до сих пор получаю от них слова благодарности и поддержки».

«За результатом должны стоять высокие человеческие качества. Размер скамейки запасных не должен влиять на ценность индивидуальности каждого спортсмена», — заключила Роднина.

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