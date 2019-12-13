Роднина: Решение Загитовой является следствием новых правил спортивной жизни

«Жизнь диктует свои правила, тренеры, спортсмены и их родители ведут себя в соответствии с ними, — сказала Роднина. — Нам как болельщикам остается только пожелать здоровья и удачи спортсменам. Если мы запускаем детей во взрослую жизнь, то кто-то должен нести за это ответственность. Кто-то запустил их на орбиту профессионального большого тяжелого спорта».

Роднина вспомнила историю двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, сменившей тренера после Олимпийских игр 2018 года. «Большие вопросы к болельщикам — как все осуждали Евгению Медведеву и ее переход к Брайану Орсеру, но я давно знаю Орсера — это тренер с колоссальным опытом. Все амбиции давно удовлетворены, теперь он работает со спортсменами, — сказала она. — Он не за всех берется, но, взяв спортсмена, выводит человека на высшее состояние, не обязательно на олимпийское. Я не хочу никого осуждать, но у нас результат идет впереди морали и впереди элементарной человечности. Мне повезло с болельщиками — 50 лет назад я выиграла свой первый титул и до сих пор получаю от них слова благодарности и поддержки».