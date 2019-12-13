Загитова взяла паузу. Когда ждать возвращения?

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— Я никуда не ухожу, — сказала Алина Загитова. — Я не участвую в чемпионате России (турнир пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. — Прим. «СЭ»). Сразу хочу пояснить, что без отбора не претендую на чемпионаты Европы и мира. Всегда отбиралась по спортивному принципу. В предстоящем сезоне — нет.

Я остаюсь на льду. Буду так же тренироваться, ходить на тренировки. Думаю, что это даже хорошо. Буду искать себя, учить новые элементы, новые заходы, прыжки. Остаюсь вместе с тренером (Этери Тутберидзе). Прошли такой путь. Благодарна им, Федерации фигурного катания, болельщикам. Сделали это вместе.

«У меня все уже есть»

— Почему я ухожу? У меня все уже есть (победы на всех существующих турнирах. — Прим. «СЭ»). А всегда должно чего-то не хватать. Хочу, чтобы вернулось состояние, когда я хочу выходить на старты. Когда надо вкатывать новые программы, это всегда сложно, эти моменты всегда хотелось закончить, но мне это нравилось. Смешанное чувство, но, естественно, это был сложный период. В этом сезоне — аналогично. Тренеры находили слова мотивации. Писала расписку об участии в чемпионате мира, прежде всего, себе. Это была для меня мотивация. Она даже где-то есть. «Обязаюсь кататься хорошо, делать все от себя зависящее».

Расписка на чемпионат России? Не готова ее написать. Все, что я пишу, я выполняю. На данный момент — не готова.

«Четверные надо учить в более молодом возрасте»

— Я все выиграла уже. Все, что только можно. И доказала всем. После Олимпиады я выиграла еще чемпионат мира. Этим все сказано.

Четверные надо учить в более молодом возрасте. У нас такой спорт, что он молодеет. Их надо было разучивать перед Олимпиадой. Но был риск получить травму и не поехать на Игры. А потом я начала взрослеть, у меня началась раскоординация. Нужно было оставить те прыжки, что были, чтобы они были чистыми. Сохранить то, что было.

У меня есть семья вне спорта. И есть моя семья в спорте. Все, что мы прошли вместе… Эта фигурная, спортивная семья знает, через что мы прошли: сложности и радостные моменты. Поэтому никуда от них я уходить не собираюсь, и мы продолжаем вместе работать.

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Я никуда не ухожу. Я остаюсь со своими тренерами, родными, болельщиками. Буду так же ходить на тренировки, заниматься. Может, не в том же режиме, но буду приходить на тренировки.

Сейчас у меня подготовка к шоу Татьяны Навки. Я там спящая красавица. Потом экзамены в школе.

Скорее всего, буду заканчивать спортивный институт, так как вся моя жизнь крутится вокруг спорта.

«Это решение, к сожалению, не пришло случайно»

— Это решение, к сожалению, не пришло случайно, — сказала Этери Тутберидзе в интервью Первому каналу. — Алина порядка полутора лет озвучивала это решение. Оно не стало неожиданным.

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Те полтора года, что она продолжала бороться за звание лучшей спортсменки в мире. Это была уже просьба взрослого человека: «Дайте мне паузу. Я хочу сама прийти к решению, что хочу соревноваться».