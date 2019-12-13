Тарасова считает, что Загитова уже не вернется в большой спорт

В пятницу 17-летняя Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.
«Вернется Алина или нет — глупый вопрос, надежды юношей питают. Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, — прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год», — сказала Тарасова.
«Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки», — подчеркнула специалист.
Тарасова отметила, что Загитова для многих стала любимицей.
Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю.
«Соревнований у нас может не быть, вот это беда, а уж победы стране в женском одиночном катании обеспечивает Этери Тутберидзе. И я с большим уважением отношусь к тому, что делает Алексей Мишин и его ученица Лиза Туктамышева — она переживала неудачи, ничего не добивалась в плане медалей, но возвращалась, выучила четверной тулуп, восстановила тройной аксель. Или наша выдающаяся спортсменка двукратная чемпионка мира Женя Медведева — выбралась со дна колодца, в который она попала, она совершенствуется. Я уважаю этих людей, также как я уважаю мнение Алины — она сама распоряжается своей жизнью», — заключила Тарасова.