Тарасова считает, что Загитова уже не вернется в большой спорт

21 фотография 21 фотография 21 фотография

В пятницу 17-летняя Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.

«Вернется Алина или нет — глупый вопрос, надежды юношей питают. Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, — прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год», — сказала Тарасова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5a285b1eb4549054b28d" data-vnd="5a285b1eb4549054b28d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5a285b1eb4549054b28d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки», — подчеркнула специалист.

Тарасова отметила, что Загитова для многих стала любимицей.

Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю. Татьяна Тарасова