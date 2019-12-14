Москвина надеется, что Загитова после отдыха продолжит радовать зрителей своим мастерством

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Ранее 17-летняя Загитова объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки. Она не выступит на предстоящем чемпионате России в Красноярске, который является отборочным стартом к чемпионату Европы. Также фигуристка заявила, что не планирует занимать место в сборной без отбора.

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«Судя по тому интервью, которое я услышала, это ее решение, которое одобрено ее тренерами, и этот неспонтанный шаг назревал давно, поэтому лучше принять решение самостоятельно и разумно, чем, допустим, довольствоваться тем, когда тебя что-то вынудит закончить катание, — сказала Москвина. — Они очень правильно выбрали термин, обозначили, что она пока приостанавливает — вот если бы она сказала, что закончила, это был бы конец, но она сказала “приостанавливает”, это правильно, потому что многие спортсмены высокого уровня, которые находятся на вершине мастерства и обязаны его демонстрировать зрителям все время, они требуют отдыха эмоционального, физического, морального. Отдыха от ответственности за свое мастерство, поэтому это сделано правильно, и в этом термине сквозит надежда, что если что-то приостановлено, то оно может быть и возобновлено, это оставляет надежду на то, что после эмоционального и физического отдыха Алина попробует снова набрать форму и начать выступать».

«Такие случаи были — Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Виктор Петренко, Тесса Вирчу и Скотт Моир, так что мне очень понравилось интервью, она говорила совершенно естественно, разумно, очень обоснованно, — отметила она. — И эти правильные слова о приостановке дают надежду болельщикам, что после перерыва она снова воспрянет и продолжит радовать своим мастерством».

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Загитова может вернуться

Также Москвина поделилась мнением о том, каким образом на Загитовой скажется период вне соревновательного тонуса. «Ее участие на чемпионате мира вполне возможно, также в российском и международном календарях есть и другие соревнования, и если она захочет, она сможет там выступать, кроме того, у спортсменов такого уровня умение концентрироваться на старты сохраняется очень долгое время, — добавила она. — Если, условно, полсезона или несколько месяцев она не будет участвовать в соревнованиях — ничего страшного, потому что у них на тренировках в их группе каждый день такие соревнования среди фигуристок высокого класса, молодых девчонок, поэтому у меня нет и тени грусти от ее интервью — наоборот разумное решение с прицелом на то, что она сможет вернуться. А если не вернется в спорт высоких достижений, ее мастерство будет продолжать радовать зрителей в других формах фигурной деятельности, так что мы с ней не прощаемся, а наоборот ждем ее снова увидеть».