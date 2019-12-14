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14:10 (мск), источник: ТАСС

Жулин: У Загитовой нет мотивации, чтобы учить четверные прыжки и соответствовать 15-летним

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский тренер Александр Жулин считает, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой уже нет смысла возвращаться в спорт, так как она уже всего достигла. Таким мнением Жулин поделился с ТАСС.

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В пятницу 17-летняя Загитова объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки. Она не выступит на предстоящем чемпионате России в Красноярске, который является отборочным турниром к чемпионату Европы. Также чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при заявила, что не планирует занимать место в сборной без отбора.

«Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать? Очевидно, что человек, который выиграл все на свете, уже не имеет той мотивации, чтобы учить в этом возрасте четверные и соответствовать 15-летним. Поэтому абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья, — сказал Жулин. — Она нас порадовала всеми своими программами, шикарными прокатами, но это спорт, все идет вперед, ведь когда-то и она создала такую же ситуацию для Жени Медведевой, и это нормально — спорт омолодился, деваться некуда».

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На вопрос ТАСС, как быть в этих условиях любителям «зрелого» женского катания, которое пропагандировал сам Жулин, он ответил: «Да, конечно, можно было бы создать юниорский, молодежный до 17 лет и взрослый чемпионаты с 17 лет, но даже я, который всегда ратовал за катание Эшли Вагнер, Загитовой, Каролины Костнер, сейчас понимаю — это утопическая идея. Это действительно красотища, но даже я признал — безумно интересно смотреть на пять четверных Александры Трусовой, на Алену Косторную. Косторная, на мой взгляд, на сегодняшний день воплощение всего — молодость, прыжки, потрясающее катание, Валиева такая же подрастает».

«Время не остановить — ничего не сделаешь, когда-то, может быть, и Трусовой также придется заканчивать или той же Косторной. Так что абсолютно верное решение приняла Алина — зачем ей падать с двойных акселей, когда другие четверные прыгают», — считает Жулин.

И я порадовался вчера, когда смотрел ее заявление — Алина сказала о своих тренерах «это моя вторая семья, у нас замечательные отношения».
Александр Жулин
Российский тренер

Собеседник ТАСС отметил отношение спортсменки к своим тренерам: «Верное решение, и Этери [Тутберидзе] молодец, что не стала уговаривать ее. И я порадовался вчера, когда смотрел ее заявление — Алина сказала о своих тренерах “это моя вторая семья, у нас замечательные отношения”. Я рад — очень разумная девушка оказалась, большая умница».

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