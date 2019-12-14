Фигурист Коляда не выступит на чемпионате России в Красноярске

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен долгое время испытывал проблемы со здоровьем из-за синусита, в конце октября перенес операцию.

«Михаил еще не выздоровел, не восстановился до конца, поэтому он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья, — сказала Чеботарева. — Он с сентября не катается. Когда выйдет на лед, будем смотреть и решать, что делать дальше».

Коляда является бронзовым призером чемпионата мира — 2018 в Милане, серебряным призером командного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 2017 и 2018 годов.