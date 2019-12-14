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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Столбова и Новоселов пропустят чемпионат России из-за травмы партнера

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Елена Дьячкова. Спортивная пара Ксения Столбова/Андрей Новоселов не смогут выступить на чемпионате России в Красноярске из-за травмы партнера, заявил РИА Новости президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Они пропустят чемпионат России. У Новоселова травма, он пробил себе ногу на тренировке», — сказал Горшков по телефону.

В ноябре фигуристы выступили на этапе Гран-при в Москве. Этот старт стал для пары первым в карьере. Ранее Столбова в паре с Федором Климовым стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и серебряным призером Игр-2014 в парном катании.

На московском этапе Гран-при Столбова и Новоселов шли третьими после короткой программы, но в произвольной стали пятыми и заняли итоговое пятое место.

В начале декабря пара должна была выступить на турнире в Загребе, но снялась с соревнований.

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