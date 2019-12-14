Столбова и Новоселов пропустят чемпионат России из-за травмы партнера

Источник: Спорт РИА Новости

«Они пропустят чемпионат России. У Новоселова травма, он пробил себе ногу на тренировке», — сказал Горшков по телефону.

В ноябре фигуристы выступили на этапе Гран-при в Москве. Этот старт стал для пары первым в карьере. Ранее Столбова в паре с Федором Климовым стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и серебряным призером Игр-2014 в парном катании.

На московском этапе Гран-при Столбова и Новоселов шли третьими после короткой программы, но в произвольной стали пятыми и заняли итоговое пятое место.