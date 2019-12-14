Столбова и Новоселов пропустят чемпионат России из-за травмы партнера
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Елена Дьячкова. Спортивная пара Ксения Столбова/Андрей Новоселов не смогут выступить на чемпионате России в Красноярске
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Елена Дьячкова. Спортивная пара Ксения Столбова/Андрей Новоселов не смогут выступить на чемпионате России в Красноярске
«Они пропустят чемпионат России. У Новоселова травма, он пробил себе ногу на тренировке», — сказал Горшков по телефону.
В ноябре фигуристы выступили на этапе
На московском этапе
В начале декабря пара должна была выступить на турнире в Загребе, но снялась с соревнований.