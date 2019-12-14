В группе Тутберидзе обвинили Плющенко в попытках купить готовых спортсменов

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Заявление появилось на странице команды Тутберидзе в инстаграме. В нем также содержится обращение к известному тренеру Татьяне Тарасовой, заявившей, что Загитова не сможет возобновить карьеру, и Евгению Плющенко, который предложил Загитовой сменить тренера.

«Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь.

Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы.

Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить в прямом смысле этого слова готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ, — говорится в сообщении в группе команды Тутберидзе.