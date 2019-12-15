Правильное решение, с которым нельзя смириться. Был ли у Алины Загитовой хоть один шанс остаться в спорте

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За две недели до старта чемпионата России стало известно, что одна из главных звезд не примет в нем участия. Алина Загитова заявила о приостановлении карьеры, отказалась от национального первенства и не будет претендовать на место в сборной на чемпионаты Европы и мира.

Масштаб этой потери нам только предстоит осознать. Ведь какой сильной бы ни была внутренняя конкуренция, сколько бы четверных прыжков ни заявляли дерзкие дебютантки, будет невозможно не заметить отсутствие чемпионки Олимпийских игр, мира и Европы — живого символа мирового фигурного катания.

При этом Алина не говорит «прощай». По ее словам, она делает паузу, но не уходит — будет продолжать тренироваться и выступать в шоу. На деле это практически исключает возможность возвращения — прежде такое не удавалось никому из российских фигуристок, тем более сложно вернуться сейчас, учитывая остроту соперничества.

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Корреспондент «Матч ТВ» рассуждает о том, почему Загитова приняла такое решение и был ли у нее хоть один шанс остаться в спорте.

В этих рассуждениях допустима доля здорового пафоса — масштаб личности его оправдывает. Алина Загитова провела на высочайшем уровне один юниорский и два с половиной взрослых сезона. Не снявшись ни с одного старта, она в общей сложности выиграла 18 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали. Лишь трижды соревнования завершались для нее без призового подиума, и один из них как раз случился в недавнем финале Гран-при — Алина осталась шестой.

Есть несколько причин, которые могли повлиять на фигуристку в ее желании прервать спортивную карьеру.

Окончить школу

Это может звучать невероятно, но в тот год, когда «красная балерина» Загитова выигрывала Олимпиаду, она училась только в девятом классе. В условиях российской системы подготовки высокие нагрузки чемпионов плохо сочетаются с качественным образованием, поэтому в какой-то момент каждый спортсмен сталкивается с реальностью — приходит время тренироваться меньше и наверстывать упущенное в уроках. Сейчас Алина Загитова — ученица 11 класса, и впереди у нее выпускные экзамены, к которым за полгода можно успеть достойно подготовиться.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B15yJUBAb30/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Самбо-70 (@s_70rus)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-02T08:55:01+00:00">2 Сен 2019 в 1:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Сохранить здоровье

Весь прошлый сезон, кроме чемпионата мира, Загитова прокаталась в тейпах. На чемпионате России она выступала с сильными ожогами голеностопов, полученными в результате неправильного лечения. Поэтому хотя Алина и ее команда никогда особенно не афишировали текущие проблемы со здоровьем, эти проблемы также могли быть причиной недостаточной подготовленности к стартам и отсутствия возможности усложняться прямо здесь и сейчас.

Фигуристы привыкли выступать на боли. Но им важно понимать смысл, зачем они это делают — удовольствие от побед и медали являются неплохой компенсацией за физические неудобства. А вот когда нет побед и нет медалей, все сложнее объяснить самому себе, ради чего ты терпишь эти в кровь стертые щиколотки или постоянную боль в спине.

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Быть честной с собой

В начале осени Алина во всех интервью декларировала: ее цель на сезон — кататься в удовольствие, радуя себя и зрителей. Почти все спортсмены говорят эту заученную фразу, и почти никогда в ней нет истины. Потому что спорт высоких достижений — тяжелый труд, который окупается лишь победой, и необязательно над соперником. Иногда достаточно просто быть лучше себя вчерашнего.

Но «удовольствие» — это был гениальный универсальный ответ на многие вопросы, которые хотели бы задать фигуристке и ее тренерам специалисты, журналисты и поклонники.

— Планируете ли вы усложнять прыжковый набор, как того требует растущая конкуренция?

— Нет, я катаюсь в удовольствие.

— Не обидно ли вам теперь проигрывать после стольких побед?

— Нет, я катаюсь в удовольствие.

— Не боитесь ли вы не попасть на главные старты, ведь мест в сборной только три, а соперницы сильнее?

— Нет, я катаюсь в удовольствие.

— В чем ваша мотивация продолжать кататься?

— Я катаюсь в удовольствие.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Алина Загитова — чемпионка мира!

Цель вообще-то отличная. Замечательная цель: не только кататься, но и просто жить Алине и каждому из нас стоило бы стремиться в удовольствие. Другое дело, что проигрывать, терпеть, вкалывать с утроенной силой и не иметь при этом возможности попробовать всерьез ничего другого, кроме фигурного катания, — удовольствие сомнительное.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1bwxtlp9gM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1bwxtlp9gM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1bwxtlp9gM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-21T17:05:51+00:00">21 Авг 2019 в 10:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не найти мотивацию

Грамотный менеджер, коим является любой профессиональный тренер, способен найти кнопку «пуск» у своего спортсмена. Кому-то важно стать лучшим в мире раз в четырехлетие. Кому-то — пять лет оставаться в мировом топе и получить пожизненные контракты на шоу и рекламу. Кому-то нужно каждый раз обходить принципиального соперника, для кого-то в приоритете призовые. Есть одна проблема: чем больше рычагов воздействия уже отжато, тем труднее тренеру подобрать еще один ключ.

Возможно, в похожую ловушку угодила Этери Тутберидзе вместе с Алиной Загитовой. Все трофеи завоеваны. Мировые рекорды установлены. Медийность зашкаливает, в том числе на самом плодородном рынке — японском. Контракты — на любой вкус, от косметики и спортивной одежды до питьевой воды и ледовых шоу.

— Мне кажется, что она без этого (фигурного катания. — «Матч ТВ») не сможет, ей надо прийти самой и сказать: я снова хочу соревноваться, я хочу побеждать. Мы позволили Алине принять это решение для того, чтобы она побыстрее вернулась обратно, — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

У Алины просто не осталось задач, которые есть смысл решать посредством спорта.

Решать самой

Все это благополучие обрушилось на фигуристку в 15 лет — возраст, когда по всем психологическим нормам человеку необходимо пройти кризис идентичности. Подросток ломает свой привычный мир, чтобы построить новый — соразмерный своим собственным, а не родительским и не тренерским, ценностям. И этот кризис невозможно пройти полноценно, если ты топ-фигурист, потому что спорт подразумевает дисциплину и послушание, а кризис — вызов и свободу. Принятие собственных, пусть иногда и ошибочных решений.

Именно такое решение, кажется, приняла Алина. И у нее не было ни единого шанса решить иначе.

Мировое фигурное катание, похоже, теряет Алину Загитову как действующую спортсменку, и воспринимать это односложно не получается никак. Для самой фигуристки все точно во благо — в спорте она сделала максимум, а теперь у нее появится время, чтобы попробовать себя в разных сферах жизни и понять, к чему по-настоящему лежит душа.

Но для спорта в целом выход из игры олимпийской чемпионки в беспечные семнадцать — не тревожный звоночек, а трагический набат.

Быстротечностью карьеры талантливых девушек мы платим за тот феноменальный уровень сложности женского одиночного катания, которым сегодня справедливо восхищаемся.

Анастасия Панина