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09:58 (мск), источник: Матч ТВ

Правильное решение, с которым нельзя смириться. Был ли у Алины Загитовой хоть один шанс остаться в спорте

Цена, какую мы платим за технический прогресс в женском одиночном катании.

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За две недели до старта чемпионата России стало известно, что одна из главных звезд не примет в нем участия. Алина Загитова заявила о приостановлении карьеры, отказалась от национального первенства и не будет претендовать на место в сборной на чемпионаты Европы и мира.

Масштаб этой потери нам только предстоит осознать. Ведь какой сильной бы ни была внутренняя конкуренция, сколько бы четверных прыжков ни заявляли дерзкие дебютантки, будет невозможно не заметить отсутствие чемпионки Олимпийских игр, мира и Европы — живого символа мирового фигурного катания.

При этом Алина не говорит «прощай». По ее словам, она делает паузу, но не уходит — будет продолжать тренироваться и выступать в шоу. На деле это практически исключает возможность возвращения — прежде такое не удавалось никому из российских фигуристок, тем более сложно вернуться сейчас, учитывая остроту соперничества.

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Корреспондент «Матч ТВ» рассуждает о том, почему Загитова приняла такое решение и был ли у нее хоть один шанс остаться в спорте.

В этих рассуждениях допустима доля здорового пафоса — масштаб личности его оправдывает. Алина Загитова провела на высочайшем уровне один юниорский и два с половиной взрослых сезона. Не снявшись ни с одного старта, она в общей сложности выиграла 18 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали. Лишь трижды соревнования завершались для нее без призового подиума, и один из них как раз случился в недавнем финале Гран-при — Алина осталась шестой.

Есть несколько причин, которые могли повлиять на фигуристку в ее желании прервать спортивную карьеру.

Окончить школу

Это может звучать невероятно, но в тот год, когда «красная балерина» Загитова выигрывала Олимпиаду, она училась только в девятом классе. В условиях российской системы подготовки высокие нагрузки чемпионов плохо сочетаются с качественным образованием, поэтому в какой-то момент каждый спортсмен сталкивается с реальностью — приходит время тренироваться меньше и наверстывать упущенное в уроках. Сейчас Алина Загитова — ученица 11 класса, и впереди у нее выпускные экзамены, к которым за полгода можно успеть достойно подготовиться.

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Сохранить здоровье

Весь прошлый сезон, кроме чемпионата мира, Загитова прокаталась в тейпах. На чемпионате России она выступала с сильными ожогами голеностопов, полученными в результате неправильного лечения. Поэтому хотя Алина и ее команда никогда особенно не афишировали текущие проблемы со здоровьем, эти проблемы также могли быть причиной недостаточной подготовленности к стартам и отсутствия возможности усложняться прямо здесь и сейчас.

Фигуристы привыкли выступать на боли. Но им важно понимать смысл, зачем они это делают — удовольствие от побед и медали являются неплохой компенсацией за физические неудобства. А вот когда нет побед и нет медалей, все сложнее объяснить самому себе, ради чего ты терпишь эти в кровь стертые щиколотки или постоянную боль в спине.

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Быть честной с собой

В начале осени Алина во всех интервью декларировала: ее цель на сезон — кататься в удовольствие, радуя себя и зрителей. Почти все спортсмены говорят эту заученную фразу, и почти никогда в ней нет истины. Потому что спорт высоких достижений — тяжелый труд, который окупается лишь победой, и необязательно над соперником. Иногда достаточно просто быть лучше себя вчерашнего.

Но «удовольствие» — это был гениальный универсальный ответ на многие вопросы, которые хотели бы задать фигуристке и ее тренерам специалисты, журналисты и поклонники.

— Планируете ли вы усложнять прыжковый набор, как того требует растущая конкуренция?

— Нет, я катаюсь в удовольствие.

— Не обидно ли вам теперь проигрывать после стольких побед?

— Нет, я катаюсь в удовольствие.

— Не боитесь ли вы не попасть на главные старты, ведь мест в сборной только три, а соперницы сильнее?

— Нет, я катаюсь в удовольствие.

— В чем ваша мотивация продолжать кататься?

— Я катаюсь в удовольствие.

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Алина Загитова — чемпионка мира!

Цель вообще-то отличная. Замечательная цель: не только кататься, но и просто жить Алине и каждому из нас стоило бы стремиться в удовольствие. Другое дело, что проигрывать, терпеть, вкалывать с утроенной силой и не иметь при этом возможности попробовать всерьез ничего другого, кроме фигурного катания, — удовольствие сомнительное.

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Не найти мотивацию

Грамотный менеджер, коим является любой профессиональный тренер, способен найти кнопку «пуск» у своего спортсмена. Кому-то важно стать лучшим в мире раз в четырехлетие. Кому-то — пять лет оставаться в мировом топе и получить пожизненные контракты на шоу и рекламу. Кому-то нужно каждый раз обходить принципиального соперника, для кого-то в приоритете призовые. Есть одна проблема: чем больше рычагов воздействия уже отжато, тем труднее тренеру подобрать еще один ключ.

Возможно, в похожую ловушку угодила Этери Тутберидзе вместе с Алиной Загитовой. Все трофеи завоеваны. Мировые рекорды установлены. Медийность зашкаливает, в том числе на самом плодородном рынке — японском. Контракты — на любой вкус, от косметики и спортивной одежды до питьевой воды и ледовых шоу.

 — Мне кажется, что она без этого (фигурного катания. — «Матч ТВ») не сможет, ей надо прийти самой и сказать: я снова хочу соревноваться, я хочу побеждать. Мы позволили Алине принять это решение для того, чтобы она побыстрее вернулась обратно, — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

У Алины просто не осталось задач, которые есть смысл решать посредством спорта.

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Решать самой

Все это благополучие обрушилось на фигуристку в 15 лет — возраст, когда по всем психологическим нормам человеку необходимо пройти кризис идентичности. Подросток ломает свой привычный мир, чтобы построить новый — соразмерный своим собственным, а не родительским и не тренерским, ценностям. И этот кризис невозможно пройти полноценно, если ты топ-фигурист, потому что спорт подразумевает дисциплину и послушание, а кризис — вызов и свободу. Принятие собственных, пусть иногда и ошибочных решений.

Именно такое решение, кажется, приняла Алина. И у нее не было ни единого шанса решить иначе.

Мировое фигурное катание, похоже, теряет Алину Загитову как действующую спортсменку, и воспринимать это односложно не получается никак. Для самой фигуристки все точно во благо — в спорте она сделала максимум, а теперь у нее появится время, чтобы попробовать себя в разных сферах жизни и понять, к чему по-настоящему лежит душа.

Но для спорта в целом выход из игры олимпийской чемпионки в беспечные семнадцать — не тревожный звоночек, а трагический набат.

Быстротечностью карьеры талантливых девушек мы платим за тот феноменальный уровень сложности женского одиночного катания, которым сегодня справедливо восхищаемся.

Анастасия Панина


Приостановившая карьеру Загитова рассказала о планах на будущее
Радио Свобода
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