Бутырская: Выбор Загитовой и Тутберидзе нужно уважать, а не пиариться на этом

«Здесь история отличается от той же Жени Медведевой. Женя сама решила сменить тренера, а у Алины с Этери всё отлично, у команды — тоже. Решение Алины не выступать было совместным. Алина отдохнёт, покатается в шоу, поживёт другой жизнью. Да, жалко, что мы не увидим её на чемпионате России, Алина — наше украшение. Уверена, Этери Георгиевна поддержала решение ученицы, от неё Алина не уйдёт. Что касается заявления Плющенко, то у нас очень маленький мирок. Уверена, Женя понимает Алину. Когда столько титулов, надо найти мотивацию, соскучиться по спорту. Это выбор Алины и Этери Георгиевны. Мы должны уважать их выбор, а не пиариться на этом. Они сделали всё грамотно, объявили на всю страну», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.