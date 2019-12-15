Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Аталанта
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Мальорка
21
Хоккей. Европа
2-й период
Россия
Финляндия
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Торино
33
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе
Вальядолид
20
Хоккей. Европа
14:00
Швеция
Чехия
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Хоккей. НХЛ
16.12
Виннипег Джетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
16.12
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
16.12
Детройт Ред Уингз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
16.12
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Нью-Джерси Дэвилз
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
43
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов
18Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при
14:17 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Загитова заявила, что даже не задумывалась о завершении карьеры

ТАСС, 15 декабря. Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что у нее не было мыслей о завершении карьеры. Об этом спортсменка написала в Instagram.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

В пятницу 17-летняя Загитова сообщила о решении приостановить спортивную карьеру.

«После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о моем интервью и завершении карьеры, — написала Загитова. — Я очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли. Ни о каком “уходе” или “завершении” я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем месте на пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях, — добавила спортсменка. — Я продолжаю свой “фигурный” путь с поддержкой моих тренеров. Для меня фигурное катание — это моя жизнь, и большой спорт — то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с четырех лет. Все мои достижения, включая золото Олимпийских игр и чемпионата мира, неслучайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более “уходить”».

Спортсменка в пятницу заявила, что не примет участия в чемпионатах России, Европы и мира. Чемпионат России пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске. Чемпионат Европы состоится с 20 по 26 января 2020 года в Австрии, чемпионат мира — с 16 по 22 марта 2020 года в Канаде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей — на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.


Приостановившая карьеру Загитова рассказала о планах на будущее
Радио Свобода
Читайте также
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Семь претензий Плющенко к Тутберидзе
Петр Ян — машина. Он нокаутировал легенду UFC
Медали через 10 лет. Российские гандболистки раздавили норвежек
Миронова уехала за пределы десятки. Россиянки далеко от подиума
Агент: Бекхэм готов заплатить «Зениту» $25 миллионов за форварда
«Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон» в АПЛ (трансляция)
Был ли у Алины Загитовой хоть один шанс остаться в спорте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь