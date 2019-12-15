Фигуристка Загитова заявила, что даже не задумывалась о завершении карьеры
ТАСС, 15 декабря. Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что у нее не было мыслей о завершении карьеры. Об этом спортсменка написала в Instagram.
ТАСС, 15 декабря. Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что у нее не было мыслей о завершении карьеры. Об этом спортсменка написала в Instagram.
В пятницу 17-летняя Загитова сообщила о решении приостановить спортивную карьеру.
«После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о моем интервью и завершении карьеры, — написала Загитова. — Я очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли. Ни о каком “уходе” или “завершении” я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем месте на пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее».
«Я
Спортсменка в пятницу заявила, что не примет участия в чемпионатах России, Европы и мира. Чемпионат России пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске. Чемпионат Европы состоится с 20 по 26 января 2020 года в Австрии, чемпионат мира — с 16 по 22 марта 2020 года в Канаде.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале