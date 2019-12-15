Семь претензий Плющенко к Тутберидзе. Instagram-баттл великого фигуриста и великого тренера набирает обороты

Вчера вечером команда Тутберидзе распространила в своем Instagram жесткое заявление в отношении Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой, осудив их за комментарии о приостановке карьеры Алиной Загитовой. Пост собрал 21 тысячу лайков, среди которых поставленные и самой Алиной, Этери Тутберидзе и еще одним тренером Даниилом Глейхенгаузом.
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Сегодня утром Плющенко в лучших традициях трэштокинга ответил и перечислил основные претензии к тренеру. Или, как он утверждает, «тренеру».
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1. Тутберидзе — не тренер, а за всю технику отвечает Дудаков.
— Взрослый самодостаточный человек принял осознанное решение. Для вашего, как вы написали, «тренерского штаба», конечно, это потеря. Полагаю, что вы расстроены, и это тоже объяснимо — и с человеческой точки зрения, и с профессиональной, и, если хотите деловой. Понимаю, что Алина для вас как спортивного менеджера (вы же настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую составляющую ставит С. Дудаков), приносила ощутимый доход.
Меня как человека, не совсем далекого от спорта и тем более фигурного катания (надеюсь, вам не вздумается ставить под сомнение и это очевидное обстоятельство?) журналисты попросили прокомментировать эту безусловно сенсационную новость в мире спорта. Я, разумеется, прокомментировал. Но был бесконечно удивлен вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской.
3. Тутберидзе обманывает и судит по себе.
Никогда не пытался «заманить», как вы пишете, к себе Алину, как и никого другого, тем более «унижая вас» в ее глазах. Понимаю, что очень легко моделировать чьи-то поступки, мысли или поведение, исходя из известной формулы «рядить по себе», но ей-богу, Этери! Если бы я хотел кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, целую «Плющенко-тим».
4. Тутберидзе не учила Загитову четверным.
Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать. Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике, в том числе осваивать четверные прыжки.
Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта.
5. От Тутберидзе уходят ученики.
Спортсмены — тоже люди, и им тоже нужно порой доброе человеческое отношение, именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата. Что касается переманивания, то действительно, большое количество детей из вашей школы переходит ко мне — опять же совершенно добровольно. Почему? Не знаете? Не потому ли, что я «не воспитал ни одного своего спортсмена», как размашисто вы расписываете в своем «ответе Чемберлену»? Спешу доложить: тренирую я почти каждый день, и если вы хотите посмотреть, то добро пожаловать. Не жалко подучить и вас, поделиться опытом…
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6. Тутберидзе не уважительно ведет себя в отношении Тарасовой.
И конечно, уважаемая Этери, никакая, даже самая пронзительная степень вашей неудовлетворенности и досады, не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой, гения и великого тренера. К любым ее решениям, мнению и даже критике нужно бы прислушиваться. Если уметь, конечно, слышать, а не обиженно надувать губки…
7. Тутберидзе не воспитала никого «с нуля».
Напомните, мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Олимпийских Чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе Тим» берет только готовых детей с тройным прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании Вам, конечно, равных нет. Это такой «секрет Полишинеля», все знают, обсуждают, осуждают, а сказать боятся, хотел вам об этом на ухо шепнуть, но вы сами вышли в публичное пространство!
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Можно ли было этого избежать?
А теперь риторические вопросы. Можно ли было избежать нынешней ситуации? И убивают ли подобные скандалы наше фигурное катание? Прежде всего можно констатировать, что страсти после внезапного объявления о перерыве в карьере Загитовой действительно накалились запредельно. Для нашего спорта это аномалия — сравнится с ней на накалу может разве что трешток перед боями в ММА, однако там люди намеренно раздувают конфликты ради раскрутки шоу, а здесь все очень искренне. Понятно, что у Этери Тутберидзе очень много недоброжелателей, и любая спорная ситуация, в которой оказывается этот тренер, неизбежно будет сопровождаться настоящим цунами из негатива.
Избежать бури эмоций можно было бы только, если намеренно ввести публику в заблуждение. Например, сказать, что у Алины травма, несовместимая с соревнованиями в этом сезоне. Но, во-первых, тогда возникли бы вопросы в связи с участием Загитовой в шоу. Во-вторых, в плане ограничения информации уже был негативный опыт с Евгенией Медведевой, и это привело только к тому, что скандал был отсрочен на несколько месяцев. Также можно было молчать в ответ на критические выпады, но очевидно, что в штабе Тутберидзе уверены в своей правоте и не собираются давать оппонентам возможность безнаказанно обнародовать неприятные мысли.
То есть теоретически накал страстей снизить было реально, но в нашем сообществе фигурного катания (которое и раньше не отличалось благожелательным настроем друг к другу) вокруг фигуры Этери Тутберидзе накопилось слишком много эмоций, и они все равно вырвались бы наружу. С одной стороны, у самого успешного отечественного специалиста очень много завистников, с другой — Тутберидзе во много провоцирует оппонентов своей закрытостью и резкостью поступков. Попытка Загитовой смягчить ситуацию заявлением на русском, английском и японском (!) языках на этом фоне выглядит очень неловкой.
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Тезисы олимпийской чемпионкой таковы:
— Загитова не делала заявлений о завершении карьеры, она намерена вернуться.
— Анонсированная пауза вызвана желанием сконцентрироваться на тренировках.
— Никаких конфликтов с тренерами у спортсменки нет.
Если же отбросить все политкорректные высказывания, можно сделать вывод, что ничего трагического не происходит. Да, для спортивного сообщества подобный скандал — это шок. Но для других артистических сообществ (например, театрального или эстрадного) происходящее — почти рутина. И регулярные разборки между актерами, режиссерами и продюсерами совсем не мешают творческому процессу. Наоборот, придают его участникам дополнительных сил. Так что, наше фигурное катание после нынешнего конфликта совсем не умрет, а наоборот — станет еще привлекательнее для публики.
Дмитрий Кузнецов, Олег Шамонаев
Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах