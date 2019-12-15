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21:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тутберидзе стихами прокомментировала ситуацию вокруг Загитовой

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе стихотворением Марины Цветаевой прокомментировала ситуацию вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой, объявившей о приостановке карьеры.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Загитова объявила о решении приостановить профессиональную карьеру. Это заявление стало поводом для бурной дискуссии в СМИ.

Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далеких островов!
Живу — никто не нужен!
Взошел — ночей не сплю.
Согреть чужому ужин —
Жилье свое спалю!
Взглянул — так и знакомый,
Взошел — так и живи!
Просты наши законы:
Написаны в крови.
Луну заманим с неба
В ладонь, — коли мила!
Ну, а ушел — как не был,
И я — как не была.
Гляжу на след ножовый:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: «Пить».

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Такими стихами одной из самых известных поэтесс XX века сопроводила пост в своем Instagram-аккаунте Тутберидзе.

Накануне тренерский штаб Тутберидзе опубликовал жесткий ответ на критику Загитовой, в котором, в частности, упоминались заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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