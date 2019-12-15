Тутберидзе стихами прокомментировала ситуацию вокруг Загитовой

Проста моя осанка,

Нищ мой домашний кров.

Ведь я островитянка

С далеких островов!

Живу — никто не нужен!

Взошел — ночей не сплю.

Согреть чужому ужин —

Жилье свое спалю!

Взглянул — так и знакомый,

Взошел — так и живи!

Просты наши законы:

Написаны в крови.

Луну заманим с неба

В ладонь, — коли мила!

Ну, а ушел — как не был,

И я — как не была.

Гляжу на след ножовый:

Успеет ли зажить

До первого чужого,

Который скажет: «Пить».