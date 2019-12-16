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10:13 (мск), источник: Советский спорт

Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко — о последних событиях в мире фигурного катания.

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НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БУРИ

Страсти в нашем фигурном катании кипят нешуточные. Оно, собственно говоря, всегда напоминало клубок со змеями, но после ухода на пенсию 17-летней олимпийской чемпионки просто прорвало Разумеется, комментариев о причинах ухода Алины Загитовой (несмотря на ее славословия в адрес Этери Георгиевны) хватает. Есть среди них корректные, есть хамские. Большинство участников процесса изначально были вроде бы аккуратны в формулировках. Но рвануло и тут.

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Евгений Плющенко (он на виду, он сейчас тоже тренер, хоть и начинающий, логично, что ему звонят журналисты за комментариями) слова явно подбирал:

Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени.

Татьяна Тарасова была аккуратна в формулировках. По крайней мере, те, кто следит за ее комментариями на ТВ, могут сравнить и понять, что здесь Татьяна Анатольевна просто превзошла по степени дипломатической корректности саму себя:

Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки.

Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю.
Татьяна Тарасова

Это намного лучше, чем два года назад, когда во время комментирования Игр в Пхенчхане Тарасова откровенно болела за Женечку, а Алину называла только малАя.

ТУТБЕРИДЗЕ СОВЕТУЕТ ПЛЮЩЕНКО НАУЧИТЬСЯ ТРЕНИРОВАТЬ

И вот тут, меньше чем через сутки, посреди шума хейтеров-пользователей последовал ответ. Жесткий до предела. И многое становится видно совсем в ином свете. Потому что когда подбирают столь жесткие слова, становится понятно, что это не пиарщики пишут и сутки согласовывают, это кричат эмоции во всей красе. Значит, не таким уж безболезненным получилось расставание тренера и ученицы в пятницу. Простите не расставание, конечно, а приостановление отношений. Будем и мы корректны в цитатах.

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Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания! Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться.

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Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь.

Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы.

Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс.

Желаем всем добра и здоровья. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД.

ТГД это Тутберидзе, Глейхенгауз, Дудаков. Лайки поставили и Загитова, и сама Тутберидзе.

ПЛЮЩЕНКО ЗАПУСТИЛ ОТВЕТОЧКУ

Тарасова наотрез отказалась говорить что-либо в ответ, послав к черту журналистов всех вместе взятых. А вот Плющенко, чья репутация может серьезно пострадать из-за серьезных обвинений, не смолчал. По его словам, он не понимает, зачем вся эта история была вынесена в массы подобным образом. И дал свой ответ на обвинения в попытках переманить чужих воспитанников.

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Уж поверьте, если подойти к этому вопросу серьезно, то у меня бы уже давно была своя Плющенко-тим с большими зарплатами и контрактами, написал фигурист.

Также Плющенко заявил, что удивлен хамской реакцией на свой комментарий о приостановке карьеры Загитовой.

Для вашего, как вы написали, тренерского штаба, конечно, это потеря. Полагаю, что вы расстроены, и это тоже объяснимо и с человеческой точки зрения, и с профессиональной, и, если хотите, с деловой. Понимаю, что Алина для вас, как спортивного менеджера (вы же не настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую составляющую ставит С. Дудаков?), приносила ощутимый доход, написал Плющенко.

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Плющенко отверг информацию, что он пытался перекупить или переманить каких-либо спортсменов (и Загитову в том числе) от Тутберидзе.

Я никогда не пытался заманить к себе Алину, тем более унижая вас в ее глазах. Если бы я хотел кого-то переманивать, то, поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на целую Плющенко-тим, с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только тим-Тутберидзе, отметил спортсмен.

Дальше следует жесткое обвинение. Заключается оно в том, что Тутберидзе, по словам Плющенко, не заботилась о Загитовой как о личности, воспринимая ее лишь как средство для завоевания наград:

Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания спортсмены ведь тоже люди, и им тоже порой нужно доброе человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата), но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии что-то подсказать.
Евгений Плющенко

Я дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике. В том числе осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта.

И тут прилетела от Плющенко еще одна ответочка. Он утверждает, что Тутберидзе сама берет уже проявивших себя спортсменов и якобы никого не вырастила лично.

Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлию Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что Тутберидзе-тим берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет, подытожил Евгений.

Этери Тутберидзе выложила уже в своем личном аккаунте стихи Цветаевой:

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Может, хоть теперь градус схлынет? А то всем становится уже как-то немного неудобно.

Яременко Николай

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Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах
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