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11:15 (мск), источник: Sport24

Японские соперницы Загитовой удивлены решением российской фигуристки приостановить карьеру

Японские фигуристки Рика Кихира и Сатоко Мияхара признались в интервью Kyodo, что удивлены решением российской коллеги Алины Загитовой, которая на прошлой неделе объявила о приостановке выступлений.

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«Честно говоря, я очень удивлена, — сказала 17-летняя Кихира. — Мы соперничали друг с другом, поэтому часть меня будет по-настоящему скучать по ней».

«Мы соревновались на одних и тех же турнирах, — вспоминает 21-летняя Мияхара. — Конечно, я буду скучать по ней. Как бы то ни было, каждый спортсмен имеет право на собственный выбор».

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В финале Гран-при по фигурному катанию 2019/2020, который состоялся с 5 по 8 декабря в Турине, Кихира заняла 4-е место, а Загитова стала 6-й.

В прошлом сезоне именно Кихира опередила Загитову в борьбе за золото в финале Гран-при по фигурному катанию 2018/2019. Тогда Рика набрала 233,12 балла, а Алина — 226,53. Мияхара на том турнире заняла 6-е место.

17-летняя Загитова объявила о приостановке выступлений в пятницу, 13 декабря, в программе «Время» на Первом канале.

Накануне Загитова опубликовала в инстаграме поясняющий пост, в котором отметила, что не уходит из фигурного катания, а приостанавливает свое участие в соревнованиях: «Ни о каком “уходе” или “завершении” я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее».


Приостановившая карьеру Загитова рассказала о планах на будущее
Радио Свобода
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