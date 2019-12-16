Японские соперницы Загитовой удивлены решением российской фигуристки приостановить карьеру

«Честно говоря, я очень удивлена, — сказала 17-летняя Кихира. — Мы соперничали друг с другом, поэтому часть меня будет по-настоящему скучать по ней».
«Мы соревновались на одних и тех же турнирах, — вспоминает 21-летняя Мияхара. — Конечно, я буду скучать по ней. Как бы то ни было, каждый спортсмен имеет право на собственный выбор».
В финале Гран-при по фигурному катанию 2019/2020, который состоялся с 5 по 8 декабря в Турине, Кихира заняла 4-е место, а Загитова стала 6-й.
В прошлом сезоне именно Кихира опередила Загитову в борьбе за золото в финале Гран-при по фигурному катанию 2018/2019. Тогда Рика набрала 233,12 балла, а Алина — 226,53. Мияхара на том турнире заняла 6-е место.
17-летняя Загитова объявила о приостановке выступлений в пятницу, 13 декабря, в программе «Время» на Первом канале.
Накануне Загитова опубликовала в инстаграме поясняющий пост, в котором отметила, что не уходит из фигурного катания, а приостанавливает свое участие в соревнованиях: «Ни о каком “уходе” или “завершении” я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее».