Приостановка сердца: только не заставляйте Загитову врать

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Алину очень красиво встречали в Финале Гран-при в Турине. Болельщицы забрасывали ее сердцами и искали выход спортсменов, чтобы вручить огромный букет цветов. Диктор на арене представлял ее ударно, в четырех предложениях. «Campionessa! Nazionale. Europea. Mondiale e olimpica». Прямо как «впервые на арене…», но более натурально.

Сама Загитова держалась обособленно на каждой тренировке. Справа, слева были мирские дела — в одной точке четверной лутц под овацию, в другой тройной аксель под улюлюканье. Кампьонесса была в центре этого триптиха. Был бы жив Иероним Босх, он бы мазнул по этому поводу что надо.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5a285b1eb4549054b28d" data-vnd="5a285b1eb4549054b28d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5a285b1eb4549054b28d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда Алина ушла, начался потоп комментариев. Конечно, заливало не мир, а всего лишь коммуналку. Но обильно, с четвертого по первый этаж. Крысам в подвале тоже досталось. Но чемпионы так и уходят, скрываясь от ручьев сквернословия, в которых каждый рисует свою личную картину близости к чемпионке. Но никто сейчас не знает, не насколько Алине было кайфово в эти годы, а насколько она была одинока. Об этом не знает и она сама, потому что для этого надо повзрослеть, затем вспомнить былое, а после и переосмыслить.

Только спустя годы она сможет ответить на бессмысленный ныне вопрос: правильно ли она сделала, что в декабре 2019 года решила завершить карьеру. Приостановить — это то же самое, только политкорректнее и удобнее для всяких отчетностей. Те, кто прямо говорит «завершаю», ведь тоже возвращаются. Приостановка — термин скорее не для самой Алины, а для поклонников ее таланта, среди которых не только актив Teamzagitova, не только телеаудитория, но и великие тренеры, не имеющие к Загитовой отношения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yr48BGWedK4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Например, Рафаэл Арутюнян, который со своим Натаном Ченом не оставил никаких шансов в том же Финале Гран-при двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю. Я внимательно слушал Рафаэла Владимировича 15 минут в подтрибунке туринской «Палавелы». Отвлекали нас от беседы поочередно три человека — Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз и Юдзуру Ханю.

Первый от души поздравил словами «Браво! Других слов нет» и пошутил: «Я перестаю работать с мальчиками». Второй тоже порадовался успеху Чена. Третий порадовался самому Арутюняну. Юдзуру долго ждал своего тренера в Италии, главный так и не приехал, и он очень крепко обнимал тренера своего основного соперника.

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Арутюнян отвлекался на Ханю, Глейхенгауза, Дудакова, а затем возвращался ко мне и продолжал говорить про… Загитову: «Я слышал такие слова: «Загитовой надо было закончить». Как так можно говорить? Она ведь только начала кататься красиво, на нее приятно смотреть. Какой «закончить»? Я как зритель и как тренер не хочу, чтобы она заканчивала. Я не знаю, что нужно сделать для этого…

…Наше фигурное катание напоминает мне «Старбакс». Там вкусный кофе. Но ты выпиваешь его быстро и выбрасываешь стаканчик. Следом в урну летит другой, иногда оба они сталкиваются в воздухе, прежде чем приземлиться на дно черного целлофанового мешочка. А я хочу пить кофе из своей любимой чашечки, смакуя и наслаждаясь вкусом".

При этом Арутюнян намного более глубок, он далеко не против сложности в юниорском возрасте, была б у него на катке не Мэрайя Белл, а Алиса Лю, он бы так же осваивал с ней четверной лутц. Просто понятие «уровень атлета» у Рафаэла классическое, а не арифметическое. И таким же образом он видит фигурное катание. «Вот я и хочу, чтобы новые русские девочки вышли на уровень Загитовой», — сказал он мне о тех, кто в Турине олимпийскую чемпионку обыграл. Но не превзошел.

Татьяна Тарасова, знающая в фигурном катании все запахи, верно подметила, что Алина еще не научилась врать. Очень надеюсь, что и не научится, благо знаю ее как очень порядочного человека, поведение которого не менялось с ее титулами. После эфира в студии одного из телеканалов она сделала уточнение, что никуда из спорта не уходит. Это хорошо.

Аделина Сотникова и Елена Радионова тоже не ушли из него, и прекрасно живут в нем без всяких уточнений. Более того, Катарина Витт до сих пор с нами.

Конкретного ответа Алина на главный вопрос не узнает еще долго, я лишь хочу, чтобы ей не подсовывали шпаргалки. И уж тем более расписки. Которые она пишет сама себе, но оказываются они почему-то в федерации. Алина добилась большой любви в двух странах, которые не обманешь искусственностью — Японии и России. Японцы ценят в ней характер, россияне — искренность.

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На чемпионате России в Красноярске ее собирались поддержать люди из Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени, Новосибирска, Башкортостана, Казахстана, Украины и других регионов. Большинство из них приобретали невозвратные билеты. Актив готовил масштабный флешмоб, который в итоге будет реализован на Рождество, 7 января, после выступления Алины в заключительном шоу «Спящая красавица».

Что будет потом? Лучше помолчать и не спрашивать, тем более человека с такой безупречной репутацией, как Загитова.

Фигурное катание — ужасно врущий вид спорта. Здесь врут тактически, стратегически и просто по привычке. Помню, этим выводом я поделился три года назад с Ниной Мозер.

— Ужасно «врущий», — ответила Нина Михайловна.

— Нигде столько не врут, сколько в фигурном катании.

— С милой улыбкой на лице.

— Изощренно.

— Как гадючки. И «чмок-чмок-чмок» обязательно к этому приправляют.

Алина правильно сделала, что не объявила о приостановке сердец своих поклонников в Турине, где у каждого выхода из метро и просто на улицах висят дефибрилляторы. У нас их порой не оказывается даже у бригад скорой помощи, поэтому правда в эфире некогда главной программы страны должна была прозвучать без надежды на возобновление сердцебиения.

Алина вступает на новую тропу, а ее будущее в спорте зависит, увы, уже не от нее самой.

«Старбакс» работает быстро, а стране, как верно подметил Константин Меньшов, «нужны медали, а кто именно их привезет, федерацию волнует в меньшей степени».

Главное, чтобы федерация на раздаче стаканчиков сработала четко и дипломатично в олимпийский сезон. Какие будут расклады, не знает никто, потому что подобного в фигурном катании не происходило никогда. Кто знает, может мы увидим обжигающий руки бокал с каллиграфией Alina в очереди в Пекин.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Анатолий Самохвалов