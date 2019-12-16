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13:32 (мск), источник: Lenta.Ru

14-летняя американская фигуристка нацелилась на рекорд Трусовой

14-летняя американская фигуристка Алиса Лью нацелилась на мировой рекорд россиянки Александры Трусовой, который она установила в произвольной программе. Ее слова приводит «Бизнес Online».

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По словам американки, Трусова «делает нечто невообразимое». «Она очень храбрая и сильная, я стараюсь равняться на нее. Она попробовала пять четверных, может, я смогу сделать больше», — сказала Лью.

Спортсменка добавила, что ее целью является победа на Олимпиаде. Она подчеркнула, что большое количество времени уделяет четверным прыжкам, чтобы они получались так же легко, как и тройные.

Во время загрузки произошла ошибка.

15-летняя Трусова — обладательница самой сложной технической базы в произвольной программе в истории женского фигурного катания. На этапе мировой серии в Канаде 26 октября она обновила собственный мировой рекорд, набрав 166,62 балла.

В финале Гран-при в начале декабря Трусова попыталась исполнить в произвольной программе пять четверных прыжков, ей удались три из них. В итоге фигуристка стала бронзовым призером, уступив соотечественницам Алене Косторной и Анне Щербаковой. Все эти спортсменки — ученицы российского тренера Этери Тутберидзе.

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