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16:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за «непрофессионализма» и «предвзятости» по отношению к спортсменам. Соответствующая петиция была опубликована на портале Change.org.

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Обращение адресовано президенту Российской Федерации Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России. Создатели петиции отмечают, что Тарасова регулярно допускает в своих высказываниях «излишний субъективизм по отношению к отдельным фигуристам».

«Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — говорится в петиции.

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Авторы предлагают закрепить конкретного комментатора-эксперта за каждым видом фигурного катания, называя в числе кандидатов заслуженного тренера России Инну Гончаренко, двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Елену Ильиных.

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