Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Обращение адресовано президенту Российской Федерации Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России. Создатели петиции отмечают, что Тарасова регулярно допускает в своих высказываниях «излишний субъективизм по отношению к отдельным фигуристам».

«Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — говорится в петиции.