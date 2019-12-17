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03:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов назвал нехорошими людьми тех, кто требует отстранить Тарасову от эфира

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддерживает заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову, назвав нехорошими людьми болельщиков, требующих её отстранения от работы комментатором.

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Источник: РИА "Новости"

В петиции любителей фигурного катания в качестве причины назван «непрофессионализм и предвзятость по отношению к отдельным спортсменам».

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«Я слежу за фигурным катанием много десятков лет. Знаю этот вид спорта даже лучше, чем биатлон. Смотрю трансляции по телевизору, не услышал ничего предосудительного от Татьяны Анатольевны. Когда прочитал про требование отстранить Тарасову, тут же позвонил многим бывшим фигуристам моего возраста, и никто из этих профессионалов не жаловался на Татьяну Анатольевну. Я на стороне Тарасовой, поддерживаю её. Никаких вопросов к ней нет.

Она профессионал, никому не отдает преимущества в своих репортажах, и даже говорит иногда с некоторым восхищением. Даже не могу понять, к чему придрались те люди, что написали это письмо? У них есть имя? Если вы предъявляете претензии Тарасовой, то указывайте своё имя. Не знаю, как цензурно назвать этих нехороших людей", — приводит слова Тихонова РИА «Новости».

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