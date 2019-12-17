Тихонов назвал нехорошими людьми тех, кто требует отстранить Тарасову от эфира

Источник: РИА "Новости"

В петиции любителей фигурного катания в качестве причины назван «непрофессионализм и предвзятость по отношению к отдельным спортсменам».

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«Я слежу за фигурным катанием много десятков лет. Знаю этот вид спорта даже лучше, чем биатлон. Смотрю трансляции по телевизору, не услышал ничего предосудительного от Татьяны Анатольевны. Когда прочитал про требование отстранить Тарасову, тут же позвонил многим бывшим фигуристам моего возраста, и никто из этих профессионалов не жаловался на Татьяну Анатольевну. Я на стороне Тарасовой, поддерживаю её. Никаких вопросов к ней нет.