«Она проиграла, все кончилось». Загитова ушла из спорта, а не приостановила карьеру: версия Уткина

«Это уход, а не приостановка. Уход! Я могу называть вещи своими именами. Уход! Она проиграла. Все, это кончилось. Если это кого-то задевает, то он, задетый, переживет. Никого я этим словом не оскорбил. А если окажется, что я ошибусь, то я первым поаплодирую новому титулу Алины Загитовой», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».