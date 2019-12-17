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11:03 (мск), источник: Sport24

«Она проиграла, все кончилось». Загитова ушла из спорта, а не приостановила карьеру: версия Уткина

Известный спортивный блогер и журналист Василий Уткин заявил, что 17-летняя российская фигуристка Алина Загитова ушла из спорта, а не приостановила карьеру.

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Загитова объявила о приостановке карьеры на прошлой неделе в программе «Время» на Первом канале.

«Это уход, а не приостановка. Уход! Я могу называть вещи своими именами. Уход! Она проиграла. Все, это кончилось. Если это кого-то задевает, то он, задетый, переживет. Никого я этим словом не оскорбил. А если окажется, что я ошибусь, то я первым поаплодирую новому титулу Алины Загитовой», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

Уткин не первый, кто выразил такое мнение. Ранее сообщалось: заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что Загитова не сможет возобновить карьеру.

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