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09:53 (мск), источник: Sport24

Загитова встала в пару и собралась в Госдуму от КПРФ. Как Ургант шутил про фигуристку

Текстовая версия программы.

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«Добрый вечер, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях просто красотища», — начал Ургант еще в гримерной. До выхода на сцену он задал фигуристкам вопрос: что сделать, чтобы передача стала популярнее в Японии, где без ума от Навки и Загитовой.

«Надо сделать позу Масару», — предложила Алина.

«А я называю эту позу «три смесителя», — отреагировал Иван.

На сцену Навка и Загитова вышли, держась за руки, а поклонники Алины подняли большое количество красных баннеров с ее именем.

«Покажите зал! Вы только посмотрите! Общий план покажите! Смотрите, какая красота!» — сказал Ургант, реагируя на поддержку зала в адрес Загитовой.

«С ума сойти!» — ответила Навка.

«Как красиво! Такие красивые плакаты. Как будто Алина собралась в Государственную думу от партии КПРФ», — пошутил Ургант.

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Первый вопрос Ивана был серьезным.

Ургант: Татьяна, первый вопрос к тебе как к продюсеру. Как тебе удалось такого уровня спортивную звезду в свое шоу пригласить?"

Навка: Иван, ну сам подумай! Кто еще мог претендовать на такое счастье? Только Татьяна Навка.

Ургант: Ты сейчас рассказала про себя.

Навка: Такое счастье! Конечно, у Алины даже шансов не было думать о каком-то другом шоу. Только на нашу «Спящую красавицу». Тем более, что название говорит само за себя".

Ургант: В том смысле, что спит красивая женщина?

Навка: Нет. Потому что наша сказка называется «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В этой сказке девочка в 16 лет засыпает вечным сном. И у меня даже мыслей не было, кого…"

Ургант (прерывая): «И кого ты хочешь усыпить из фигуристок?

Навка: Ха-ха-ха. Только Алиночку. На самом деле я счастлива, что вся команда — ЗагитоваТим и ТутберидзеТим — даже не раздумывая дали согласие прям сразу же. Для меня это удача.

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Ургант: Алина, вы спортсменка, вы выступаете. Расскажите, вам было тяжело или легко согласиться на такое предложение?

Загитова: Мне было очень приятно, что меня пригласили в такое грандиозное шоу. Для меня это совершенно новый опыт. Безусловно, мне помогают вжиться в роль.

Ургант: Какие отличия от соревнований в шоу?

Загитова: Во-первых, сейчас у меня есть некоторые участки в шоу, где я катаюсь в паре".

Навка:Кстати, да. Это первый раз в жизни Алины. Она так радовалась, когда ее подняли на руки. Кричала: «Вау!».

Чем отличается шоу от соревнований? Здесь можно падать — легко! Упал — тебе похлопали и поддержали, ты улыбнулся и поехал дальше. Нет груза".

Загитова: Но для меня как для спортсменки все же есть такое, что я должна это сделать, что все должно быть идеально и чисто, чтобы все было как поставлено и задумано. Но все равно это не так, как на соревнованиях. Тут добрая атмосфера".

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Дальше речь зашла о дочери Навки 5-летней Надежде.

«Ну ладно, чужой ребенок. Зачем ты свою Наденьку потащила на лед?» — начал ведущий.

«По тонкому льду ходишь», — добил шутку каламбуром Ургант, показав фотографию Навки с дочерью на озере.

Навка: Сегодня она не смогла прийти, потому что занята репетициями. Мы не ходим по всяким шоу.

Ургант: Как некоторые!

Татьяна засмеялась, а Алина немного смутилась.

В конце выпуска фигуристки попробовали сделать макияж ведущим с завязанными глазами. С Ургантом работала Навка, а с Дмитрием Хрусталевым — Загитова. Грим Татьяны получился ярким, но немного мрачноватым, а у Алины — нежным и изысканным.

Завершилась программа традиционной приятностью — вручением букетов.

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