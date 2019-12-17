Загитова встала в пару и собралась в Госдуму от КПРФ. Как Ургант шутил про фигуристку
Текстовая версия программы.
Текстовая версия программы.
«Добрый вечер, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях просто красотища», — начал Ургант еще в гримерной. До выхода на сцену он задал фигуристкам вопрос: что сделать, чтобы передача стала популярнее в Японии, где без ума от Навки и Загитовой.
«Надо сделать позу Масару», — предложила Алина.
«А я называю эту позу «три смесителя», — отреагировал Иван.
На сцену Навка и Загитова вышли, держась за руки, а поклонники Алины подняли большое количество красных баннеров с ее именем.
«Покажите зал! Вы только посмотрите! Общий план покажите! Смотрите, какая красота!» — сказал Ургант, реагируя на поддержку зала в адрес Загитовой.
«С ума сойти!» — ответила Навка.
«Как красиво! Такие красивые плакаты. Как будто Алина собралась в Государственную думу от партии КПРФ», — пошутил Ургант.
Первый вопрос Ивана был серьезным.
Ургант: Татьяна, первый вопрос к тебе как к продюсеру. Как тебе удалось такого уровня спортивную звезду в свое шоу пригласить?"
Навка: Иван, ну сам подумай! Кто еще мог претендовать на такое счастье? Только Татьяна Навка.
Ургант: Ты сейчас рассказала про себя.
Навка: Такое счастье! Конечно, у Алины даже шансов не было думать о
Ургант: В том смысле, что спит красивая женщина?
Навка: Нет. Потому что наша сказка называется «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В этой сказке девочка в 16 лет засыпает вечным сном. И у меня даже мыслей не было, кого…"
Ургант (прерывая): «И кого ты хочешь усыпить из фигуристок?
Навка:
Ургант: Алина, вы спортсменка, вы выступаете. Расскажите, вам было тяжело или легко согласиться на такое предложение?
Загитова: Мне было очень приятно, что меня пригласили в такое грандиозное шоу. Для меня это совершенно новый опыт. Безусловно, мне помогают вжиться в роль.
Ургант: Какие отличия от соревнований в шоу?
Загитова:
Навка:Кстати, да. Это первый раз в жизни Алины. Она так радовалась, когда ее подняли на руки. Кричала: «Вау!».
Чем отличается шоу от соревнований? Здесь можно падать — легко! Упал — тебе похлопали и поддержали, ты улыбнулся и поехал дальше. Нет груза".
Загитова: Но для меня как для спортсменки все же есть такое, что я должна это сделать, что все должно быть идеально и чисто, чтобы все было как поставлено и задумано. Но все равно это не так, как на соревнованиях. Тут добрая атмосфера".
Дальше речь зашла о дочери Навки 5-летней Надежде.
«Ну ладно, чужой ребенок. Зачем ты свою Наденьку потащила на лед?» — начал ведущий.
«По тонкому льду ходишь», — добил шутку каламбуром Ургант, показав фотографию Навки с дочерью на озере.
Навка: Сегодня она не смогла прийти, потому что занята репетициями. Мы не ходим по всяким шоу.
Ургант: Как некоторые!
Татьяна засмеялась, а Алина немного смутилась.
В конце выпуска фигуристки попробовали сделать макияж ведущим с завязанными глазами. С Ургантом работала Навка, а с Дмитрием Хрусталевым — Загитова. Грим Татьяны получился ярким, но немного мрачноватым, а у Алины — нежным и изысканным.
Завершилась программа традиционной приятностью — вручением букетов.