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15:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский журналист прокомментировал конфликт Тутберидзе и Плющенко

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский спортивный журналист Филип Херш похвалил фигуристку Алину Загитову за ее поведение во время конфликта Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Татьяна Тарасовой.

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Источник: Спорт РИА Новости

Команда Тутберидзе в Instagram отреагировала на слова Плющенко и Тарасовой в адрес Загитовой, решившей приостановить профессиональную карьеру. Авторы текста призвали экспертов ценить труд Алины, которая является «величайшей спортсменкой». Ранее Тарасова выразила мнение, что Загитова не вернется в большой спорт, а Плющенко предположил, что юная фигуристка испугалась конкуренции.

«Во всей неразберихе со стороны главных действующих лиц российского фигурного катания, единственной публичной личностью, выступающей со зрелостью, достоинством и сдержанностью, является 17-летняя Загитова, чье решение привело к войне между взрослыми людьми в социальных сетях», — написал Херш в своем аккаунте в Twitter.

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