Американский журналист прокомментировал конфликт Тутберидзе и Плющенко

Команда Тутберидзе в Instagram отреагировала на слова Плющенко и Тарасовой в адрес Загитовой, решившей приостановить профессиональную карьеру. Авторы текста призвали экспертов ценить труд Алины, которая является «величайшей спортсменкой». Ранее Тарасова выразила мнение, что Загитова не вернется в большой спорт, а Плющенко предположил, что юная фигуристка испугалась конкуренции.
«Во всей неразберихе со стороны главных действующих лиц российского фигурного катания, единственной публичной личностью, выступающей со зрелостью, достоинством и сдержанностью, является 17-летняя Загитова, чье решение привело к войне между взрослыми людьми в социальных сетях», — написал Херш в своем аккаунте в Twitter.