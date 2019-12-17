Американский журналист прокомментировал конфликт Тутберидзе и Плющенко

Команда Тутберидзе в Instagram отреагировала на слова Плющенко и Тарасовой в адрес Загитовой, решившей приостановить профессиональную карьеру. Авторы текста призвали экспертов ценить труд Алины, которая является «величайшей спортсменкой». Ранее Тарасова выразила мнение, что Загитова не вернется в большой спорт, а Плющенко предположил, что юная фигуристка испугалась конкуренции.