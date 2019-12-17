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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев жестко ответил авторам петиции об отстранении Тарасовой

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в жесткой форме ответил авторам петиции за отстранение от работы в эфире заслуженного тренера СССР по фигурному катанию и комментатора Первого канала Татьяны Тарасовой.

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13
фотографий
13
фотографий

На днях российские любители фигурного катания обратились к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с призывом отстранить Тарасову от комментирования из-за «непрофессионализма и предвзятости по отношению к отдельным спортсменам». Соответствующая онлайн-петиция была опубликована на портале Change.org.

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«Мы с Татьяной Тарасовой знакомы миллион лет, комментировали втроем вместе с Олегом Табаковым еще открытие Игр-2006 в Турине! У нас были разные ситуации, мы ссорились и мирились, сохраняя неизменное уважение друг к другу!» — написал журналист на своей странице в Instagram.

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«Сейчас многие критикуют Татьяну Тарасову, но я хочу ее поддержать! Она комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции! Тарасову можно любить или ненавидеть, главное, равнодушных нет! Свободу Татьяне Тарасовой! Раздражение — приятная эмоция! Все, кто подписывают петиции против телевизионных комментаторов, могут смело идти в жопу!» — добавил Губерниев.

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