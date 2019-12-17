Губерниев жестко ответил авторам петиции об отстранении Тарасовой

На днях российские любители фигурного катания обратились к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с призывом отстранить Тарасову от комментирования из-за «непрофессионализма и предвзятости по отношению к отдельным спортсменам». Соответствующая онлайн-петиция была опубликована на портале Change.org.
«Мы с Татьяной Тарасовой знакомы миллион лет, комментировали втроем вместе с Олегом Табаковым еще открытие Игр-2006 в Турине! У нас были разные ситуации, мы ссорились и мирились, сохраняя неизменное уважение друг к другу!» — написал журналист на своей странице в Instagram.
«Сейчас многие критикуют Татьяну Тарасову, но я хочу ее поддержать! Она комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции! Тарасову можно любить или ненавидеть, главное, равнодушных нет! Свободу Татьяне Тарасовой! Раздражение — приятная эмоция! Все, кто подписывают петиции против телевизионных комментаторов, могут смело идти в жопу!» — добавил Губерниев.