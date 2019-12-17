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17 декабря, источник: Спорт РИА Новости

В ФФККР прокомментировали скандал, вызванный заявлением Загитовой

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Михаил Гончаров. Скандал в российском фигурном катании связан с провокационными вопросами от журналистов, поэтому об этике нужно задуматься в первую очередь им, заявил РИА Новости президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Позже команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram отреагировала на слова прославленного спортсмена Евгения Плющенко и заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Авторы текста призвали экспертов ценить труд Загитовой, которая является «величайшей спортсменкой». Ранее, как передают СМИ, Тарасова выразила мнение, что Загитова не вернется в большой спорт, а Плющенко предположил, что 17-летняя фигуристка испугалась конкуренции.

«Я бы создал комитет (по этике) где-нибудь в Союзе журналистов, — ответил Горшков на вопрос, не планирует ли федерация создать комитет по этике в связи со скандалом в фигурном катании. — Этот скандал был спровоцирован и раздут именно журналистами. Не было бы никаких провокационных вопросов, не было бы и скандала».

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«Федерация высказала отношение сразу же после заявления Алины. Федерация с пониманием и уважением относится к решению Алины. То, что она будет тренироваться, и то, что она будет в составе сборной команды, всё, что надо было сказать, мы сказали», — добавил он.

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