В ФФККР прокомментировали скандал, вызванный заявлением Загитовой

Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Позже команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram отреагировала на слова прославленного спортсмена Евгения Плющенко и заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Авторы текста призвали экспертов ценить труд Загитовой, которая является «величайшей спортсменкой». Ранее, как передают СМИ, Тарасова выразила мнение, что Загитова не вернется в большой спорт, а Плющенко предположил, что 17-летняя фигуристка испугалась конкуренции.

«Я бы создал комитет (по этике) где-нибудь в Союзе журналистов, — ответил Горшков на вопрос, не планирует ли федерация создать комитет по этике в связи со скандалом в фигурном катании. — Этот скандал был спровоцирован и раздут именно журналистами. Не было бы никаких провокационных вопросов, не было бы и скандала».

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