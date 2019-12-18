Медведева рассказала о желании прибегнуть к пластической хирургии
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что считает возможным прибегнуть к пластической хирургии. Ее слова приводит teleprogramma.pro.
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что считает возможным прибегнуть к пластической хирургии. Ее слова приводит teleprogramma.pro.
Медведева рассказала, что спокойно относится к такого рода вмешательствам. «Если хочется
Спортсменка уточнила, что, в отличие от внешности, не хотела бы менять свой характер. «Благодаря своему характеру, с одной стороны, хорошему, с другой стороны — вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь», — сказала она.
Ранее фигуристка рассказывала о самой дорогой покупке. Это были запонки в подарок другу.
В текущем сезоне спортсменка не попала в финал
Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане. С лета 2018 года она живет в Канаде и тренируется в группе специалиста Брайана Орсера.