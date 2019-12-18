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13:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева рассказала о желании прибегнуть к пластической хирургии

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что считает возможным прибегнуть к пластической хирургии. Ее слова приводит teleprogramma.pro.

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Медведева рассказала, что спокойно относится к такого рода вмешательствам. «Если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной», — пояснила спортсменка. Она добавила, что ее желанием с детства было изменить форму носа. «А вот буду ли я это делать — большой вопрос», — заключила Медведева.

Спортсменка уточнила, что, в отличие от внешности, не хотела бы менять свой характер. «Благодаря своему характеру, с одной стороны, хорошему, с другой стороны — вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь», — сказала она.

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В текущем сезоне спортсменка не попала в финал Гран-при, заняв второе место на этапе в Москве и пятое — в Канаде. Следующим стартом для нее должен стать чемпионат России в Красноярске в конце декабря.

Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане. С лета 2018 года она живет в Канаде и тренируется в группе специалиста Брайана Орсера.

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