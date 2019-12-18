«Разные планеты»: Медведева сравнила тренировки в России и Канаде

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Медведева занималась в группе Этери Тутберидзе, но после Олимпийских игр 2018 года фигуристка переехала в Канаду и прекратила сотрудничество с российским тренером.

«Тренировочные процессы в Канаде и в России — это разные планеты. Я не буду говорить, какая лучше, а какая хуже, просто все абсолютно разное. К канадской школе мне приходилось привыкать больше года до полного взаимопонимания с командой. Мы теперь мы настолько привыкли друг к другу, что кажется, так было уже много лет», — сказала Медведева в интервью Teleprogramma.pro.

20-летняя фигуристка также рассказала, как проводит свободное время в Канаде.

«Очень люблю укутаться в одеяло и смотреть сериалы. Мама живет со мной, она всегда рядом, мы много разговариваем. Но когда я чувствую, что мне нужно социализироваться, то еду одна или с друзьями в кинотеатр или торговый центр. Могу походить по магазинам, посмотреть на брендовые вещи. Люблю спокойно посидеть в кофейне несколько часов — меня это восстанавливает».