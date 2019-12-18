Дочь Тутберидзе заявила, что у нее больше нет проблем со слухом
ТАСС, 18 декабря. Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, сумела побороть проблемы со слухом. Об этом спортсменка рассказала в Instagram.
ТАСС, 18 декабря. Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, сумела побороть проблемы со слухом. Об этом спортсменка рассказала в Instagram.
У 16-летней фигуристки, выступающей в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, имелись проблемы со слухом,
«Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего
«И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного. Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя и все придет. Нет людей без недостатков», — заключила она.
Дэвис и Смолкин в сезоне-2019/20 пробились в финал