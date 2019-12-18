Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Герта
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Сассуоло
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
25
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Барыс
04
Хоккей. НХЛ
19.12
Нью-Джерси Дэвилз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
19.12
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Адмирал
63
Все события
Фоторепортажи
10Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
8«Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов
17:29 (мск), источник: ТАСС

Дочь Тутберидзе заявила, что у нее больше нет проблем со слухом

ТАСС, 18 декабря. Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, сумела побороть проблемы со слухом. Об этом спортсменка рассказала в Instagram.

Наверх

У 16-летней фигуристки, выступающей в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, имелись проблемы со слухом, из-за которых она различала только отдельные звуки. С этим зачастую связывали невысокие результаты фигуристки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое. Так вот, я хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми, порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди, — написала Дэвис. — Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечетко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать, я смогла себя адаптировать».

«И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного. Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя и все придет. Нет людей без недостатков», — заключила она.

Дэвис и Смолкин в сезоне-2019/20 пробились в финал Гран-при среди юниоров, где заняли шестое место. На этапах в США и России дуэт завоевала серебряные медали.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах
Читайте также
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
В отношении россиян открыли 15 новых дел. Опять допинг
Дзюба, Чалов, пакуйте чемоданы. Кому из РПЛ пора в Европу
Выигравший Универсиаду россиянин дисквалифицирован на два года
Кто из россиян не оправдал дорогостоящие контракты НХЛ
«Тарасова права»: Медведева о четверном и ученицах Тутберидзе
Фуркад отреагировал на отстранение России
11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь