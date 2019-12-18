«Тарасова права»: Медведева о четверном и ученицах Тутберидзе

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Чемпионат России, шоу, Новый год

Евгения Медведева прибудет в Россию 25 декабря вместе со своим тренером Брайаном Орсером, который ради россиянки проделает внушительный путь и отправится в Красноярск сразу после национального первенства Японии ( 18—22 декабря ), где будет сопровождать другую звезду своей группы — Юдзуру Ханю.

В последний раз Медведева была в России в середине ноября, когда участвовала в московском этапе Гран-при. На том турнире она заняла второе место после королевы четверных прыжков Александры Трусовой…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4-wLfvB5zf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4-wLfvB5zf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4-wLfvB5zf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-17T20:48:14+00:00">17 Ноя 2019 в 12:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

… а после прокатов еще успела отметить свое 20-летие на масштабной встрече с фанатами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5D2HRKIaWU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5D2HRKIaWU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5D2HRKIaWU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-19T20:16:17+00:00">19 Ноя 2019 в 12:16 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Грядущий приезд Медведевой на родину тоже обещает быть весьма насыщенным. После прибытия в Красноярск 25 декабря у двукратной чемпионки мира будет всего полтора дня до начала прокатов. За это время ей нужно будет привыкнуть к новому часовому поясу (+12 часов по сравнению с Торонто), а также пережить некоторую акклиматизацию (в Красноярске температура будет на 21 градус ниже, чем в Канаде).

На самом чемпионате России Евгению ждет нереальная конкуренция: ей будут противостоять уже упомянутая Трусова с пятью четверными прыжками, Анна Щербакова с самым дорогим каскадом, которые когда-либо исполняла женщина, — четверной лутц + тройной тулуп, Алена Косторная с заоблачной оценкой за компоненты и тремя тройными акселями и, наконец, Елизавета Туктамышева, которая выучила четверной тулуп почти в 23 года, а вскоре запрыгала его и в каскаде с тройным.

Сама Медведева с лета учит четверной сальхов, но пока ни разу не пыталась прыгнуть его на соревнованиях, так что сложно сказать, в каком состоянии этот прыжок и будет ли спортсменка показывать его в Красноярске. Если она все же пойдет на такой риск и он оправдается, то это будет бомба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0bb2cbb3c9a3472ce369" data-vnd="0bb2cbb3c9a3472ce369" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0bb2cbb3c9a3472ce369" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но пока что в своем свежем интервью фигуристка весьма уклончиво отвечала на вопрос о четверном.

«Татьяна Тарасова после моего проката в Москве сказала: “Четверной сальхов, который она учит, у нее готов…”? Ну, что тут сказать. Татьяна Анатольевна — мудрая женщина, будем с юмором относиться, скажем, что она всегда права», — цитирует Медведеву портал Teleprogramma.

Также серебряный призер Пхенчхана дипломатично ушла от прямого ответа на вопрос о том, даются ли элементы ультра-си ее основным конкуренткам — Трусовой, Щербаковой и Косторной — прежде всего благодаря их юному возрасту.

«Что значит “юные”? Их даже неприлично так называть. Они уже большие спортсменки, вышли во взрослые этапы, будут участвовать во взрослых турнирах. Девчонки совершенно легендарные, прыгают уникальное количество четверных прыжков и заслуживают только уважения», — подчеркнула фигуристка.

После напряженного чемпионата России, на котором Медведевой придется испытать на себе всю мощь «легендарных девочек», она сразу полетит в Москву, чтобы принять участие в серии новогодних шоу Ильи Авербуха.

Спортсменка анонсировала, что будет выступать даже 31 декабря, однако заверила, что это не помешает ей насладиться праздником.

«31-го числа у меня ледовые шоу, но они закончатся рано вечером, и у меня будет время приехать домой, помочь накрыть на стол и отпраздновать с родными. Это наша традиция, ничего не меняется из года в год — Новый год я всегда встречаю с семьей и с любимыми салатами. Потом бабушка рано ложится спать, а мы с мамой обычно едем куда-нибудь отмечать с друзьями — на Красной площади или в каком-нибудь зарезервированном заранее кафе», — рассказала Евгения.

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда

«Тренировки в России и Канаде — это разные планеты»

В уходящем году фигуристка в первую очередь выделила тот факт, что ей удалось выиграть борьбу с собой.

До ноября ее периодически мучила нестабильность прокатов, и Евгения отмечала, что ей нужно, прежде всего, справиться со своими тараканами в голове.

«Люди всегда воспринимают всегда так — кто-то против кого-то. Но я подустала от противоспоставлений “Медведева против Загитовой” или “Медведева против Трусовой”. Давайте будет Медведева против Медведевой. Я бросаю вызов сама себе — изучение четверного прыжка и построение тела, которого у меня никогда не было», — говорила фигуристка Первому каналу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4DV08boaGE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4DV08boaGE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4DV08boaGE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тапок (@fegurka.tapochka)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-25T19:02:46+00:00">25 Окт 2019 в 12:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И на осеннем этапе Гран-при в Москве она наконец выдала две программы, близких к идеалу, набрав в сумме 225,76 балла, что стало ее личным рекордом после введения новой системы судейства.

«Этот год запомнился тем, что у меня получилось себя преодолеть. Я прошла сквозь многие неудачи и трудности. В итоге получилось показать себя в очень хорошей форме на соревнованиях. Мы с командой сделали прекрасные программы, которые очень многим пришлись по душе. Считаю, что у меня получилось изменить себя в лучшую сторону. Это то, к чему я стремилась», — подчеркнула Евгения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LnK_d0bmBKw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Медведева рассказала о том, как привыкала к канадской системе занятий фигурным катанием.

«Тренировочные процессы в Канаде и в России — это разные планеты. Я не буду говорить, какая лучше, какая хуже. К канадской школе мне приходилось привыкать полтора года до полного взаимопонимания с командой. Но теперь мы настолько друг к другу привыкли, что кажется, так было уже много лет. С Брайаном Орсером мы довольно слаженно работаем и уже достигли почти стопроцентного взаимопонимания. Так же, как и в любой спортивной рабочей семье, бывают разногласия, но мы их легко и быстро решаем», — заверила фигуристка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5tuzuTE6ufo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, 18 декабря Орсер отмечает свой 58-й день рождения. Евгения поздравила его в сторис Instagram, выложив их совместную фотографию из зоны kiss and cry на московском этапе Гран-при, где после идеального проката произвольной программы в образе гейши фанаты кинули ей на лед огромный веер.

О характере, деньгах и пластике

По словам Медведевой, обычно ее свободное время в Канаде проходит довольно монотонно — между тренировками она просто сидит дома, восстанавливается и смотрит сериалы в уютной обстановке, завернувшись в теплое одеяло и много общаясь с мамой, которая переехала в Торонто вслед за ней.

«Но, когда чувствую, что мне нужно социализироваться, я еду одна или с друзьями в торговый центр или в кинотеатр. Также мы ходим в театр, в цирк. Могу походить по магазинам, посмотреть на брендовые вещи. Люблю посидеть в кофейне спокойно несколько часов — меня это очень хорошо восстанавливает», — рассказала спортсменка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5l_xrUhAPs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5l_xrUhAPs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5l_xrUhAPs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-03T02:34:54+00:00">2 Дек 2019 в 6:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также оказалось, что Медведева любит иной раз приготовить себе что-нибудь мучное, а серьезно ограничивать себя в питании начинает только за пару недель до соревнований.

«Я всегда хорошо готовила. Очень люблю делать оладушки, печь сырники, блинчики. Запретов в плане питания нет никаких. Я позволяю себе и сладости, и другие вкусняшки, но всегда знаю меру. В несоревновательный период могу съесть пирожок вечером — и все будет нормально. Но за пару недель до соревнований довольно жестко себя держу и не позволяю лишнего в еде», — призналась спортсменка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Медведева дала себе краткую характеристику как личности, а также оценила свою внешность, которую ей хотелось бы немного подкорректировать:

«В своем темпераменте я ничего не хочу менять. Благодаря этому характеру, с одной стороны, хорошему, с другой — вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь. А вот насчет черт лица — изменила бы форму носа. Я спокойно отношусь к пластической хирургии. Но пойду ли в самом деле на операцию — это еще большой вопрос».

Напоследок Медведева порассуждала о деньгах и славе — вещах, с которыми публика связывает всех звезд, в том числе и спортивных.

Бизнес-класс самолета — это необходимость, так как лично я летаю очень много, а перелеты длинные. К примеру, из Торонто до Токио лететь 14 часов. Евгения Медведева

«Бизнес-класс самолета — это необходимость, так как лично я летаю очень много, а перелеты длинные. К примеру, из Торонто до Токио лететь 14 часов. Это сложно, так как потом болит спина, бедра — все тело. Надо приходить в себя пару дней. А тренировки начинаются на следующий день после прилета. Поэтому удобные кресла в бизнес-классе — это важно. Спортсмены не экономят на здоровье», — пояснила Медведева.

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При этом двукратная чемпионка мира подчеркнула, что остальные атрибуты славы, вроде постоянных посиделок в дорогущих ресторанах и украшений с бриллиантами, — это не то, за чем можно идти в фигурное катание.

«Возможно, это присуще какому-то виду спорта, но уж точно не фигурному катанию. Призовой фонд каждого соревнования — вообще не секрет. Каждый желающий может зайти на сайт Международного союза конькобежцев (ИСУ), посмотреть призовые и примерно оценить заработок фигуриста (за победу на чемпионате мира можно получить $64 тысячи, а на чемпионате Европы — $21 тысячу, но эти турниры проводятся раз в год и отобраться на них Медведевой сейчас будет очень непросто. — “Газета.Ru”). Из этих цифр можно сделать выводы, что мы не купаемся в бриллиантах и не кидаем деньги на ветер в дорогущих ресторанах. Мы такие же люди, как и все остальные», — подытожила спортсменка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1tKc7lBTGb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1tKc7lBTGb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1tKc7lBTGb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-28T11:17:17+00:00">28 Авг 2019 в 4:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.