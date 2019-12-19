Авербух рассказал, как ставил Медведевой короткую программу

«Мой путь в постановке — больше режиссурный. Я говорю, что здесь должен быть взрыв, и мы начинаем вместе импровизировать. Я смотрю, как человек начинает импровизировать, и вижу, что этот поворот ложится на нее, а в эту сторону — нет. Показывая шаги, я не стремлюсь, чтобы их повторили, а показываю смысл движения. Женя или пытается его выполнить или пытается сделать по-своему», — сказал Авербух в эфире «Первого канала».