Авербух рассказал, как ставил Медведевой короткую программу
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух раскрыл детали подготовки короткой программы фигуристки Евгении Медведевой.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух раскрыл детали подготовки короткой программы фигуристки Евгении Медведевой.
Авербух был постановщиком программы Медведевой на сезон-2019/20. Для выступлений была выбрана композиция группы Muse — Exogenesis: Symphony, Part 3.
«Мой путь в постановке — больше режиссурный. Я говорю, что здесь должен быть взрыв, и мы начинаем вместе импровизировать. Я смотрю, как человек начинает импровизировать, и вижу, что этот поворот ложится на нее, а в эту сторону — нет. Показывая шаги, я не стремлюсь, чтобы их повторили, а показываю смысл движения. Женя или пытается его выполнить или пытается сделать по-своему», — сказал Авербух в эфире «Первого канала».
«Если говорить о женском одиночном катании, то любая программа зависит от исполнения прыжков. И какой бы ты ни был хореограф, все может закончиться на первом сорванном каскаде. После первого сорванного элемента программы уже нет», — добавил хореограф.
Медведева примет участие в чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске