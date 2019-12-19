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11:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Авербух рассказал, как ставил Медведевой короткую программу

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух раскрыл детали подготовки короткой программы фигуристки Евгении Медведевой.

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Авербух был постановщиком программы Медведевой на сезон-2019/20. Для выступлений была выбрана композиция группы Muse — Exogenesis: Symphony, Part 3.

«Мой путь в постановке — больше режиссурный. Я говорю, что здесь должен быть взрыв, и мы начинаем вместе импровизировать. Я смотрю, как человек начинает импровизировать, и вижу, что этот поворот ложится на нее, а в эту сторону — нет. Показывая шаги, я не стремлюсь, чтобы их повторили, а показываю смысл движения. Женя или пытается его выполнить или пытается сделать по-своему», — сказал Авербух в эфире «Первого канала».

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«Если говорить о женском одиночном катании, то любая программа зависит от исполнения прыжков. И какой бы ты ни был хореограф, все может закончиться на первом сорванном каскаде. После первого сорванного элемента программы уже нет», — добавил хореограф.

Медведева примет участие в чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске 26—29 декабря.

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