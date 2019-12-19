Путин — о решении ВАДА: так можно зачистить наших фигуристок

У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, ещё дети почти, какое они имеют отношение к допингу? Никакого, понимаете, но они прыгают четыре оборота, а другие не прыгают, пока. Ну, вот их можно зачистить и со льда убрать таким образом.

Владимир Путин президент России