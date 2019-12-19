Путин — о решении ВАДА: так можно зачистить наших фигуристок
Президент России Владимир Путин на примере фигурного катания предположил, что отстранение России от международных соревнований не пойдёт на пользу мировом спорту.
Президент России Владимир Путин на примере фигурного катания предположил, что отстранение России от международных соревнований не пойдёт на пользу мировом спорту.
У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, ещё дети почти, какое они имеют отношение к допингу? Никакого, понимаете, но они прыгают четыре оборота, а другие не прыгают, пока. Ну, вот их можно зачистить и со льда убрать таким образом.
«А зачем? Разве это пойдёт на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет», — сказал Путин на большой
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.