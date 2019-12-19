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13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Путин — о решении ВАДА: так можно зачистить наших фигуристок

Президент России Владимир Путин на примере фигурного катания предположил, что отстранение России от международных соревнований не пойдёт на пользу мировом спорту.

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Источник: AP 2019
У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, ещё дети почти, какое они имеют отношение к допингу? Никакого, понимаете, но они прыгают четыре оборота, а другие не прыгают, пока. Ну, вот их можно зачистить и со льда убрать таким образом.
Владимир Путин
президент России

«А зачем? Разве это пойдёт на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет», — сказал Путин на большой пресс-конференции.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

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