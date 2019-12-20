Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
58
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Каролина Харрикейнз
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сочи
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нэшвилл Предаторз
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Гранада
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
10:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перерыв в карьере Загитовой вызвал скандал в Японии

В Японии после заявления о приостановке карьеры олимпийской чемпионки Алиной Загитовой серьезные репутационные потери понес телеканал NHK.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Он опубликовал новость о том, что российская фигуристка уходит из спорта окончательно, чем вызвал гнев болельщиков и обвинения в непрофессионализме. Впоследствии новость была исправлена.

NHK — главная японская телекомпания, именно под ее эгидой проходит «Гран-при Японии», также носящий название NHK Trophy. Вероятно, и из-за этого Алина Загитова обратилась в своем Instagram с пояснительным постом на трех языках — русском, английском и японском.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас в Японии проходит национальный чемпионат по фигурному катанию. После короткой программы лидирует Рика Кихира с результатом 73,98 балла, Сатоко Мияхара — вторая (70,11), замыкает тройку Каори Сакамото (69,95). (Дмитрий Кузнецов).

Во время загрузки произошла ошибка.
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
Читайте также
Загитова ушла от ответа на вопрос о войне фанатов
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
«Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА
Как Слуцкий изменит «Рубин»
«Наши лыжи готовят четверо. У Норвегии — 11». Что с биатлоном РФ
Нурмагомедов вошел в число лучших бойцов десятилетия
Молодой русский форвард — специалист по нелепым голам в НХЛ
Загитова установила личный рекорд перед матчем СКА — ЦСКА
Худобин активировал режим бога и остановил клуб Кучерова в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь