Хореограф Трусовой оценил риск исполнения четверных прыжков

По его мнению, сложно быть уверенным в том, что Трусова сможет сделать пять четверных в одной программе. «Такое количество четверных — всегда риск. Одна ошибка — и ты третий, один выезд — и ты первый. Но пока ей хочется это делать, невозможно остановить человека в его стремлении развиваться», — посчитал хореограф. Также Глейхенгауз назвал победу на Олимпиаде главной целью подопечной.