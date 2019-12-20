Хореограф Трусовой оценил риск исполнения четверных прыжков

По его мнению, сложно быть уверенным в том, что Трусова сможет сделать пять четверных в одной программе. «Такое количество четверных — всегда риск. Одна ошибка — и ты третий, один выезд — и ты первый. Но пока ей хочется это делать, невозможно остановить человека в его стремлении развиваться», — посчитал хореограф. Также Глейхенгауз назвал победу на Олимпиаде главной целью подопечной.
15-летняя Трусова — обладательница самой сложной технической базы в произвольной программе в истории женского фигурного катания. На этапе Гран-при в Канаде 26 октября она обновила собственный мировой рекорд, набрав 166,62 балла.
В финале Гран-при в начале декабря Трусова попыталась исполнить в произвольной программе пять четверных прыжков, ей удались три из них. В итоге фигуристка завоевала бронзу, уступив соотечественницам Алене Косторной и Анне Щербаковой. Все три спортсменки занимаются в группе российского тренера Этери Тутберидзе.