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17:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фигуристка, сказавшая о «правильном допинге», стала чемпионкой Украины

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Анастасия Шаботова, получившая разрешение выступать за Украину, выиграла чемпионат страны.

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Ранее 13-летняя фигуристка в ходе общения с болельщиками в Instagram заявила, что для стабильного выступления на высоком уровне надо «выпить много допинга», при этом «надо пить правильный допинг». Впоследствии она назвала свои слова глупостью.

В июле Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы дал разрешение российской фигуристке Анастасии Шаботовой представлять Украину.

«Короткая программа Насти — это был такой рабочий прокат. Она может, конечно, и лучше, но ей просто еще не хватает опыта. В произвольной программе получилась несколько “смазанной” вторая половина по той причине, что спортсменка хотела показать тройной аксель и совместно решили, что стоит попробовать. Но, видимо, это тоже дело опыта, ведь здесь все зависит от количества стартов, а у Насти был только один турнир, где она сделала определенный скачок. Поэтому это оказалось трудно эмоционально и физически. Это и отразилось на качестве программы, поскольку без тройного акселя спортсменка катает ее на одном дыхании», — цитирует тренера фигуристки Светлану Панову сайт Украинской федерации фигурного катания.

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