Фигуристка, сказавшая о «правильном допинге», стала чемпионкой Украины

«Короткая программа Насти — это был такой рабочий прокат. Она может, конечно, и лучше, но ей просто еще не хватает опыта. В произвольной программе получилась несколько “смазанной” вторая половина по той причине, что спортсменка хотела показать тройной аксель и совместно решили, что стоит попробовать. Но, видимо, это тоже дело опыта, ведь здесь все зависит от количества стартов, а у Насти был только один турнир, где она сделала определенный скачок. Поэтому это оказалось трудно эмоционально и физически. Это и отразилось на качестве программы, поскольку без тройного акселя спортсменка катает ее на одном дыхании», — цитирует тренера фигуристки Светлану Панову сайт Украинской федерации фигурного катания.