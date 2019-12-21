Экс-ученица Тутберидзе рассказала, почему тренер не учила ее четверным

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Саханович занималась у Этери Тутберидзе в 2014—2015 годах. Под руководством российского специалиста фигуристка завоевала серебряную медаль в финале юниорского Гран-при-2014/15 и заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров-2014/15.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда я каталась у Этери Георгиевны (Тутберидзе), я просила научить меня четверному. Она мне сказала, что это опасно и что лучше поберечь себя. У нее есть такая слава, что она не бережет своих спортсменов, но это не так. Она очень берегла нас и не хотела, чтобы мы шли в четверные. Еще она боялась, что разладятся тройные», — цитирует Саханович Sport24.

По мнению спортсменки, позже Тутберидзе стала учить своих подопечных этим сложным элементам не из-за необходимости, а по воле случая.

«Позже у Тутберидзе появилась необходимость в их изучении? Наверное, не необходимость, а материал (появился). Девочка, по которой видно, что она может сделать. Кто знает. Что нужно иметь для четверных? Наверное, нужны резкие мышцы. И докрученные тройные. В общем, необходимы высота и резкость мышц», — отметила фигуристка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.