Экс-ученица Тутберидзе рассказала, почему тренер не учила ее четверным
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бывшая ученица Этери Тутберидзе фигуристка Серафима Саханович рассказала, почему тренер не разучивала с ней четверные прыжки.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бывшая ученица Этери Тутберидзе фигуристка Серафима Саханович рассказала, почему тренер не разучивала с ней четверные прыжки.
Саханович занималась у Этери Тутберидзе в 2014—2015 годах. Под руководством российского специалиста фигуристка завоевала серебряную медаль в финале юниорского Гран-при-2014/15 и заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров-2014/15.
«Когда я каталась у Этери Георгиевны (Тутберидзе), я просила научить меня четверному. Она мне сказала, что это опасно и что лучше поберечь себя. У нее есть такая слава, что она не бережет своих спортсменов, но это не так. Она очень берегла нас и не хотела, чтобы мы шли в четверные. Еще она боялась, что разладятся тройные», — цитирует Саханович Sport24.
По мнению спортсменки, позже Тутберидзе стала учить своих подопечных этим сложным элементам не
«Позже у Тутберидзе появилась необходимость в их изучении? Наверное, не необходимость, а материал (появился). Девочка, по которой видно, что она может сделать. Кто знает. Что нужно иметь для четверных? Наверное, нужны резкие мышцы. И докрученные тройные. В общем, необходимы высота и резкость мышц», — отметила фигуристка.
Саханович выступит на чемпионате России в Красноярске, который пройдет с 26 по 29 декабря.