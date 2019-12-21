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16:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-ученица Тутберидзе рассказала, почему тренер не учила ее четверным

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бывшая ученица Этери Тутберидзе фигуристка Серафима Саханович рассказала, почему тренер не разучивала с ней четверные прыжки.

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Саханович занималась у Этери Тутберидзе в 2014—2015 годах. Под руководством российского специалиста фигуристка завоевала серебряную медаль в финале юниорского Гран-при-2014/15 и заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров-2014/15.

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«Когда я каталась у Этери Георгиевны (Тутберидзе), я просила научить меня четверному. Она мне сказала, что это опасно и что лучше поберечь себя. У нее есть такая слава, что она не бережет своих спортсменов, но это не так. Она очень берегла нас и не хотела, чтобы мы шли в четверные. Еще она боялась, что разладятся тройные», — цитирует Саханович Sport24.

По мнению спортсменки, позже Тутберидзе стала учить своих подопечных этим сложным элементам не из-за необходимости, а по воле случая.

«Позже у Тутберидзе появилась необходимость в их изучении? Наверное, не необходимость, а материал (появился). Девочка, по которой видно, что она может сделать. Кто знает. Что нужно иметь для четверных? Наверное, нужны резкие мышцы. И докрученные тройные. В общем, необходимы высота и резкость мышц», — отметила фигуристка.

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Саханович выступит на чемпионате России в Красноярске, который пройдет с 26 по 29 декабря.

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