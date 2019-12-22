Уно выиграл чемпионат Японии по фигурному катанию, опередив Ханю

Источник: РИА "Новости"

По сумме двух прокатов 22-летний фигурист набрал 290,57 балла и занял итоговое первое место. На второй строчке расположился двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (282,77), тройку лучших замкнул Юма Кагияма (257,99).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Уно стал четырехкратных чемпионом Японии, сравнявшись по количеству побед с Ханю.

Накануне были разыграны медали в женском одиночном катании. Впервые в карьере чемпионкой стала 17-летняя Рика Кихира, набравшая 229,20 балла.

Восемьдесят восьмой по счету чемпионат Японии по фигурному катанию прошел с 19 по 22 декабря в ледовом центре района Сибуя города Токио.