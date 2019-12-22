Уно выиграл чемпионат Японии по фигурному катанию, опередив Ханю
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Японец Сёма Уно стал победителем национального чемпионата по фигурному катанию, который проходил в Токио.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Японец Сёма Уно стал победителем национального чемпионата по фигурному катанию, который проходил в Токио.
По сумме двух прокатов 22-летний фигурист набрал 290,57 балла и занял итоговое первое место. На второй строчке расположился двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (282,77), тройку лучших замкнул Юма Кагияма (257,99).
Таким образом, Уно стал четырехкратных чемпионом Японии, сравнявшись по количеству побед с Ханю.
Накануне были разыграны медали в женском одиночном катании. Впервые в карьере чемпионкой стала 17-летняя Рика Кихира, набравшая 229,20 балла.
Восемьдесят восьмой по счету чемпионат Японии по фигурному катанию прошел с 19 по 22 декабря в ледовом центре района Сибуя города Токио.