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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уно выиграл чемпионат Японии по фигурному катанию, опередив Ханю

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Японец Сёма Уно стал победителем национального чемпионата по фигурному катанию, который проходил в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

По сумме двух прокатов 22-летний фигурист набрал 290,57 балла и занял итоговое первое место. На второй строчке расположился двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (282,77), тройку лучших замкнул Юма Кагияма (257,99).

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Таким образом, Уно стал четырехкратных чемпионом Японии, сравнявшись по количеству побед с Ханю.

Накануне были разыграны медали в женском одиночном катании. Впервые в карьере чемпионкой стала 17-летняя Рика Кихира, набравшая 229,20 балла.

Восемьдесят восьмой по счету чемпионат Японии по фигурному катанию прошел с 19 по 22 декабря в ледовом центре района Сибуя города Токио.

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