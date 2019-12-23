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11:52 (мск), источник: Prosports.kz

Наследник Дениса Тена стал вторым на чемпионате РК по фигурному катанию

С 18 по 22 декабря в Алматы прошел чемпионат Республики Казахстан по фигурному катанию, сообщает Prosports.kz.

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Источник: Prosports.kz

По сумме произвольной и короткой программ первое место занял Михаил Шайдоров. Вторым стал молодой наследник Дениса Тена — Рахат Бралин. Тройку замкнул Диас Джиренбаев.

Напомним, что у девушек победительницей стала Айза Мамбекова.

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