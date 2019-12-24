В России сняли фильм о Денисе Тене

Источник: Prosports.kz

«Денис Тен, убитый в июле 2018-го, был одним из самых талантливых фигуристов своего поколения. В тринадцати главах о нем вспоминают друзья и близкие, спортсмены и тренеры: Алексей Ягудин, Илья Ильин, Елена Водорезова, Айгуль Куанышева и другие. В распоряжении журналистов — уникальные архивные кадры того, как Денис Тен только начинал свой путь», — говорится в аннотации к фильму, который размещен на Youtube-канале «Матч-ТВ».

«Снимать маленький фильм про Дениса Тена, оказывается, очень трудно. Он прожил свои 25 лет как-то так, что в них поместилась целая эпоха. Попробуйте снять короткий метр про эпоху Возрождения, и вы очень быстро поймете, что нельзя объять необъятное. А Денис Тен — эпоха», — отмечают создатели картины.

Заслуженный мастер спорта Денис Тен родился в Алматы 13 июля 1993 года. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира под эгидой ИСУ (Международного союза конькобежцев). Среди главных спортивных достижений Дениса Тена — бронзовая медаль Олимпийских игр-2014 в Сочи, «серебро» (2013) и «бронза» (2015) мировых первенств, победы на чемпионате четырех континентов (2015), Азиатских играх (2011) и Всемирной Универсиаде (2017).