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11:47 (мск), источник: Prosports.kz

В России сняли фильм о Денисе Тене

Обозреватель российского телеканала «Матч-ТВ» Константин Столбовский и казахстанский журналист Сергей Райлян сняли фильм о призере Олимпийских игр-2014, неоднократном призере чемпионатов мира, чемпионе Азиатских игр и Всемирной Уриверсиады казахстанском фигуристе Денисе Тене, сообщает Prosports.kz.

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Источник: Prosports.kz

«Денис Тен, убитый в июле 2018-го, был одним из самых талантливых фигуристов своего поколения. В тринадцати главах о нем вспоминают друзья и близкие, спортсмены и тренеры: Алексей Ягудин, Илья Ильин, Елена Водорезова, Айгуль Куанышева и другие. В распоряжении журналистов — уникальные архивные кадры того, как Денис Тен только начинал свой путь», — говорится в аннотации к фильму, который размещен на Youtube-канале «Матч-ТВ».

«Снимать маленький фильм про Дениса Тена, оказывается, очень трудно. Он прожил свои 25 лет как-то так, что в них поместилась целая эпоха. Попробуйте снять короткий метр про эпоху Возрождения, и вы очень быстро поймете, что нельзя объять необъятное. А Денис Тен — эпоха», — отмечают создатели картины.

Заслуженный мастер спорта Денис Тен родился в Алматы 13 июля 1993 года. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира под эгидой ИСУ (Международного союза конькобежцев). Среди главных спортивных достижений Дениса Тена — бронзовая медаль Олимпийских игр-2014 в Сочи, «серебро» (2013) и «бронза» (2015) мировых первенств, победы на чемпионате четырех континентов (2015), Азиатских играх (2011) и Всемирной Универсиаде (2017).

Денис Тен погиб в возрасте 25 лет 19 июля 2018 года в центре Алматы от рук автоворов, которые пытались снять с его машины зеркала бокового вида. Преступники нанесли вступившему с ними в схватку Денису удар ножом в бедро. Спустя несколько часов спортсмен скончался на операционном столе от обильной кровопотери.

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