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16:35 (мск), источник: Sport24

Кто пропустит чемпионат России по фигурному катанию-2020. Загитова не одинока

Звездных имен немало.

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Чемпионат России стартует уже через несколько дней. Рассуждать о шансах фигуристов будем чуть позднее. Пока же рассказываем о тех, чьи программы не увидим на национальном чемпионате и, скорее всего, вообще в этом сезоне.

Алина Загитова взяла паузу в карьере и пропустит всю концовку сезона.

«Я никуда не ухожу, но принимать участие в чемпионате России я не буду. Хочу пояснить, что без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Я всегда отбиралась по спортивному принципу. Буду участвовать во многих шоу, тренироваться, искать себя, учить новые элементы и заходы на прыжки. Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли такой долгий путь. Хочу, чтобы у меня вернулось обратно желание соревноваться», — сказала спортсменка в интервью Первому каналу.

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Во время чемпионата она будет участвовать в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Вместо Загитовой в Красноярске выступит Анастасия Гулякова, которая отбиралась через этапы кубка России и заняла там третье и пятое места.

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Мария Сотскова провела очень неудачную первую половину сезона. Ее лучший результат этого сезона в сумме за две программы — 155,25. Для сравнения — Александра Трусова на этапе Гран-при в Канаде только за произвольную программу получила на 11 баллов больше. Мария поступила в ГИТИС и не раз говорила, что тренировки и учебу приходится совмещать. Поэтому снятие с чемпионата России не было неожиданным. Сама спортсменка объяснила свое снятие проблемами со здоровьем.

«Я пропускаю этот чемпионат России, не буду выступать по состоянию здоровья. Сейчас, считаю, нужно вплотную заняться этим вопросом», — приводит слова Сотсковой ТАСС.

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Вместо Сотсковой в турнире будет участвовать Мария Талалайкина, которая квалифицировалась через этапы Кубка России, там она заняла третье и четвертое места.

Виктория Васильева снялась за неделю до чемпионата без объявления причин. Возможный мотив пропуска — юношеские Олимпийские игры, которые пройдут 9—12 января. Виктория с тренерским штабом могли больше сосредоточиться на подготовке к ним.

Серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда отсутствует в заявке на чемпионат России. В конце октября он перенес операцию по поводу синусита.

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«Михаил еще не выздоровел, не восстановился до конца, поэтому он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья. Он с сентября не катается. Когда выйдет на лед, будем смотреть и решать, что делать дальше», — приводит ТАСС слова тренера Коляды Валентины Чеботаревой.

Ученик Алексея Мишина Александр Петров снялся с чемпионата России без объявления причин. Заменен он не будет, следовательно, в Красноярске в мужском одиночном катании выступят лишь 17 фигуристов.

Танцевальный дуэт Анжелики Крыловой Сергей Мозгов и Бетина Попова также снялись буквально в понедельник, 23 декабря. В своем инстаграме Сергей объявил о том, что их пара пропустит этот чемпионат из-за него. Чуть позднее Анжелика Крылова отметила, что последний месяц Мозгов даже не мог тренироваться из-за травмы спины.

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Новая пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов не смогут выступить в Красноярске из-за травмы партнера. В ноябре они выступили на первом старте в совместной карьере: этап Гран-при в Москве, где заняли пятое место. А в начале декабря должны были выступить на турнире в Загребе, но также снялись с соревнований.

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Пара, тренирующаяся под руководством Нины Мозер, Александр Энберт и Наталья Забияко пропускали этапы серии Гран-при и так же пропустят чемпионат России. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, партнер временно приостановил соревновательную деятельность по рекомендации врачей. ФМБА не предоставил Энберту разрешение для участия в соревнованиях.

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