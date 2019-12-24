Кто пропустит чемпионат России по фигурному катанию-2020. Загитова не одинока
Звездных имен немало.
Звездных имен немало.
Чемпионат России стартует уже через несколько дней. Рассуждать о шансах фигуристов будем чуть позднее. Пока же рассказываем о тех, чьи программы не увидим на национальном чемпионате и, скорее всего, вообще в этом сезоне.
Алина Загитова взяла паузу в карьере и пропустит всю концовку сезона.
«Я никуда не ухожу, но принимать участие в чемпионате России я не буду. Хочу пояснить, что без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Я всегда отбиралась по спортивному принципу. Буду участвовать во многих шоу, тренироваться, искать себя, учить новые элементы и заходы на прыжки. Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли такой долгий путь. Хочу, чтобы у меня вернулось обратно желание соревноваться», — сказала спортсменка в интервью Первому каналу.
Во время чемпионата она будет участвовать в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Вместо Загитовой в Красноярске выступит Анастасия Гулякова, которая отбиралась через этапы кубка России и заняла там третье и пятое места.
Мария Сотскова провела очень неудачную первую половину сезона. Ее лучший результат этого сезона в сумме за две программы — 155,25. Для сравнения — Александра Трусова на этапе
«Я пропускаю этот чемпионат России, не буду выступать по состоянию здоровья. Сейчас, считаю, нужно вплотную заняться этим вопросом», — приводит слова Сотсковой ТАСС.
Вместо Сотсковой в турнире будет участвовать Мария Талалайкина, которая квалифицировалась через этапы Кубка России, там она заняла третье и четвертое места.
Виктория Васильева снялась за неделю до чемпионата без объявления причин. Возможный мотив пропуска — юношеские Олимпийские игры, которые пройдут
Серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда отсутствует в заявке на чемпионат России. В конце октября он перенес операцию по поводу синусита.
«Михаил еще не выздоровел, не восстановился до конца, поэтому он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья. Он с сентября не катается. Когда выйдет на лед, будем смотреть и решать, что делать дальше», — приводит ТАСС слова тренера Коляды Валентины Чеботаревой.
Ученик Алексея Мишина Александр Петров снялся с чемпионата России без объявления причин. Заменен он не будет, следовательно, в Красноярске в мужском одиночном катании выступят лишь 17 фигуристов.
Танцевальный дуэт Анжелики Крыловой Сергей Мозгов и Бетина Попова также снялись буквально в понедельник, 23 декабря. В своем инстаграме Сергей объявил о том, что их пара пропустит этот чемпионат
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Пара, тренирующаяся под руководством Нины Мозер, Александр Энберт и Наталья Забияко пропускали этапы серии