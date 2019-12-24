ОКР наградит почетным знаком олимпийскую чемпионку в танцах на льду Бестемьянову

Исполком ОКР, заседание которого прошло во вторник, также решил наградить почетным знаком члена исполкома Федерации спортивной борьбы России Хису Беккаева; заместителя директора по спортивной работе спортивной школы олимпийского резерва Еврейской автономной области Елену Гурьянову; заслуженного тренера России по фигурному катанию Сергея Дудакова; заслуженного тренера России, мастера спорта СССР в парном катании на коньках Владимира Захарова; президента спортивного совета Орловской области Сергея Кирмасова; заслуженного тренера России, тренера — преподавателя СДЮСШ по зимним видам спорта Александра Колокольникова; вице-президента Саратовской областной федерации триатлона Сергея Мещерякова; председателя Муромской федерации легкой атлетики Евгения Рычкова; тренера спортивной школы Биробиджана по баскетболу Вячеслава Шинкаренко;.

6 января Бестемьяновой исполнится 60 лет. Она является чемпионкой зимних Олимпийских игр в Калгари 1988 года в танцах на льду, также она завоевала серебряную награду на Олимпиаде в Сараево в 1984 году. Бестемьянова четырежды становилась чемпионкой мира (с 1985 по 1988 год), пять раз — чемпионкой Европы (1983, 1985−1988) и трижды — чемпионкой СССР (1982, 1983, 1987). В апреле 2019 года Бестемьянова вместе со своим партнером в танцах на льду Андреем Букиным были введены в Зал славы мирового фигурного катания. Участвует в постановке программ для ведущих фигуристов мира.